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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Інформаційна гігієна під час ракетних обстрілів. Що треба розуміти

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Сьогодні Київ – одне з найбільш захищених міст світу від повітряних загроз

Нещодавня атака на Київ була найпотужніша за весь час війни. Не за кількістю ракет, а за якістю і різноманіттям. Були і крилаті «Калібри», і аеробалістичні «Кінжали», і балістичні, в якості яких слугували С-400 в режимі «поверхня-поверхня». Так вітали президента Зеленського з поверненням з Європи?

Відповідно, наша ПРО працювала майже з повним навантаженням – було чутно. Використовувалися всі наявні ЗРК: і «Петріоти», і «Насамси», і «Айрис-Т». Результат надчудовий – значних руйнувань нема. Хоча й ракет ми витратили чимало.

Підтвердження чуткам з недоімперії щодо враження «Петріота», який витратив боєкомплект, не маю. Зате й не маю сумнівів, що нам таки надали найсучаснішу модифікацію «Петріоту» – PAC-3, яка здатна працювати в повністю автоматичному режимі разом з супутниковою системою стеження. Бо оператор-людина фізично не встигне адекватно зреагувати на таку кількість цілей.

Констатую: сьогодні Київ – одне з найбільш захищених міст світу від повітряних загроз. Можуть конкурувати лише Вашингтон та певні частини Ізраїлю. І захищений він краще, ніж інші міста України, це пов’язано з тим, що столицю регулярно відвідують представники наших союзників. І вони хочуть бути у безпеці.

Виникають питання щодо фото-відео фіксації роботи нашої ППО-ПРО і викладання цього у мережу. Начебто є заборона. Але ж наші високопосадовці регулярно постять ті фото і відео, які забороняють робити громадянам. До того ж, західні ЗМІ знімають і викладають, і їм не дуже заборониш. Та ще й веб-камери працюють...

Спробую внести певну раціональність.

Ворог визначає цілі на нашій території по старих мапах. Уточнює по супутниковій інфі, а з нею у недоімперії, як виявилось, великі проблеми, з даними супутникового угрупування союзників України і порівнювати смішно. Але найбільш небезпечною є інфа від ворожих агентів, які здатні визначити воєнний об’єкт, визначити його координати, а після удару проконтролювати, чи був він вражений.

Тому жодним чином не можна допомагати агентам ворога і викладати кадри роботи ППО-ПРО і наслідки ударів так, щоб це можна було прив’язати до якихось помітних будівель та споруд, географічних об’єктів, і відповідно, з’ясувати їх координати. Також повинні бути вимкнені панорамні веб-камери, які дають загальну картину, а от локальні, біля магазинів та на перехрестях, які дивляться згори донизу – це непринципово.

І майже безпечними з точки зору витоку чутливої інфи є кадри старту ракет ППО-ПРО або вибухів у повітрі. Але!

Але є перевірений принцип: якщо ви хочете зберегти важливу інформацію, то заборону треба робити не на неї конкретно, а на всю подібну інфу! Заздалегідь, так би мовити – тільки це дає певні гарантії нерозповсюдження. Ось тому заборона навіть не на викладання, але й на фіксації будь-якої інформації стосовно ракетних ударів і роботи ППО-ПРО є абсолютно виправданою. Для всіх без винятку!

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Джерело
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Теги: обстріл інформаційна війна ракета

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