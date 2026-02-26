«Це завжди серйозно». Польський дипломат прокоментував слова президента Навроцького про ядерну зброю

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні про ядерну зброю для своєї країни: «Всі сценарії можуть обговорюватися в публічному просторі – це не заборонено»

Обговорення ядерного потенціалу Польщі виходить у публічну площину. Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич наголосив, що будь-які розмови про ядерну зброю мають вагоме підґрунтя, проте Варшава насамперед покладається на «ядерну парасольку» НАТО. Про це дипломат розповів в інтерв’ю «Главкому», коментуючи нещодавню заяву президента Польщі Кароля Навроцького щодо необхідності вступу країни до «ядерного проєкту».

Пьотр Лукасевич у своєму коментарі підтвердив, що такі ініціативи є серйозними, проте зауважив, що основою безпеки залишається договір із Альянсом.

«Коли звучать розмови про ядерну зброю, це завжди серйозно. Але Польща спирається насамперед на гарантії безпеки, надані їй союзницьким договором із НАТО та Сполученими Штатами Америки», – пояснив Лукасевич.

Він нагадав, що США володіють найбільшим арсеналом, який і забезпечує захист Польщі.

Дипломат підкреслив, що в демократичному суспільстві обговорення будь-яких сценаріїв захисту є нормальним і не забороненим процесом. «Всі інші сценарії також можуть обговорювати в публічному просторі – це не заборонено, але ми розраховуємо передусім на союзників по НАТО», – додав він.

Раніше Навроцький заявив, що є «великим прихильником» розвитку польського ядерного потенціалу. Він зазначив, що країна повинна рухатися в цьому напрямку, дотримуючись міжнародних норм, зважаючи на безпекову ситуацію та війну поруч із польськими кордонами.

Водночас президент визнав, що не знає, чи підтримають такий курс США, враховуючи зобов’язання Варшави за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

У польському уряді відреагували на заяву президента Кароля Навроцького про підтримку розвитку ядерного потенціалу країни, наголосивши, що такі питання належать до компетенції виконавчої влади і не обговорювалися з урядовцями. Про це повідомив речник уряду Адам Шлапка. «Жодних консультацій з цього питання між урядом та президентом чи його колегами не було», – заявив він.

Шлапка підкреслив, що у темі потенційної ядерної програми необхідно дотримуватися розподілу повноважень, адже це прерогатива Ради міністрів.

За повідомленням Politico, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року розгорнулася дискусія: європейські лідери вперше серйозно заговорили про створення власного ядерного арсеналу. Причиною став підрив довіри до США як гаранта безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім та його сумнівів щодо 5-ї статті Статуту НАТО.