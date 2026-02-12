Головна Спорт Новини
Іранський волейболіст відмовився грати за польський клуб, бо «любить Путіна і Росію»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ханзаде хоче продовжити кар'єру в Росії

Ханзаде заявив, що якби він перейшов у «Проєкт Варшава», то в Ірані його вибір назвали б зрадою Росії

Пропагандисти повідомляють, що іранський волейболіст Пурія Ханзаде відмовився переходити до польського клубу «Проєкт Варшава» через любов до Володимира Путіна та Росії. Про це інформує «Главком».

Проблеми Ханзаде з пошуком нового клубу

Ханзаде заявив, що хоче продовжити кар'єру в уфімському «Динамо-Уралі». У січні 2026 року він хотів розірвати контракт з італійською «Чивітановою» через нестачу ігрового часу і домовився перейти до Росії. Але італійці заблокували трансфер.

Тому Пурія підписав контракт на три місяці з катарським «Аль-Арабі», а потім отримав пропозицію від польського клубу «Проєкт Варшава».

Скандальні заяви іранського волейболіста

Однак Ханзаде відмовив полякам і домовився про перехід в «Динамо-Уралом» (один із аутсайдерів чемпіонату Росії).

Своє рішення він пояснив тим, що якби він перейшов у «Проєкт Варшава», то в Ірані його вибір визнали б зрадою дружньої Росії.

Також він сказав, що любить РФ і особисто диктатора Путіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

