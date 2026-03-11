Угорська делегація поїхала до України перевіряти «Дружбу»
Комісія говоритиме з українськими посадовцями і послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу
Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.
До складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.
Слідча комісія має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу. «Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу «Дружба», – каже він.
Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».
Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».
До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».
