Угорська делегація поїхала до України перевіряти «Дружбу»

За словами Чепека, до складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник та аналітик енергетичного ринку

Комісія говоритиме з українськими посадовцями і послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

До складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Слідча комісія має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу. «Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу «Дружба», – каже він.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».