Угорська делегація поїхала до України перевіряти «Дружбу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Чепека, до складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник та аналітик енергетичного ринку
скриншот з відео Чепека

Комісія говоритиме з українськими посадовцями і послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до України, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

До складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Слідча комісія має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу. «Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу «Дружба», – каже він.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Теги: Угорщина нафта

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Як Орбан перетворив Україну на головну страшилку угорських виборів
Сьогодні, 12:29
Голова НБУ заявив про міжнародний шантаж через рішення Угорщини
Голова НБУ різко відреагував на рішення Угорщини щодо коштів Ощадбанку
Вчора, 19:13
Золото і валюта, затримані в Угорщині
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення
Вчора, 14:02
Голова фракції «Фідес» Мате Кочиш закликав терміново ухвалити законопроєкт
Поспіх перед виборами. Партія Орбана подала законопроєкт про арешт грошей Ощадбанку
9 березня, 18:34
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
Угорщина показала, як затримувала інкасаторів з готівкою та золотом Ощадбанку (відео)
6 березня, 16:08
Усі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в Ощадбанку
Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі
6 березня, 13:28
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
6 березня, 12:02
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном (праворуч)
Нафтопровід «Дружба» та політична імпотенція Європи. Чого чекати Україні?
27 лютого, 19:30
Мадяр (зліва), Туск (справа) та Аніта Орбан на задньому плані
Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені
14 лютого, 21:31

Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
У Варшаві активісти яскравим перформансом нагадали Орбану про його місце в Європі (фото)
У Варшаві активісти яскравим перформансом нагадали Орбану про його місце в Європі (фото)
ЄС розробив план передачі Україні €30 млрд попри вето Угорщини та Словаччини – Politico
ЄС розробив план передачі Україні €30 млрд попри вето Угорщини та Словаччини – Politico
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
