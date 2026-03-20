Несподіваний поворот на саміті ЄС: Мелоні стала на бік Орбана – Politico

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час закритого засідання саміту ЄС несподівано висловила розуміння позиції угорського прем’єра Віктора Орбана, який заблокував кредит Україні на €90 млрд. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, пише «Главком».

За інформацією джерел, Мелоні заявила колегам, що розуміє причини такого кроку Будапешта, попри різку критику з боку більшості лідерів Євросоюзу.

Один із дипломатів навів її слова: «Це нормально, адже все змінюється», – сказала вона, коментуючи позицію Орбана.

Також, за словами співрозмовників видання, Мелоні додала: «Якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла».

Водночас прем’єрка Італії наголосила, що особисто підтримує негайне надання Україні фінансової допомоги.

Утім, уряд Італії офіційно заперечив такі заяви. В офісі Мелоні наголосили, що інформація дипломатів є «абсолютно безпідставною».

Джерела Politico зазначають, що всі співрозмовники отримали анонімність, оскільки йдеться про закриті обговорення, а самі дипломати не були безпосередньо в залі, а їх поінформували лідери, які брали участь у зустрічі.

Зауважимо, лідери країн Євросоюзу підтримали виділення Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 роки ще у грудні минулого року.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів. 

Читайте також

Європа направила експертів в Україну через ситуацію з нафтопроводом
ЄС почав перевірку «Дружби» в Україні
Вчора, 13:45
Стосунки між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та лідером опозиції Петером Мадяром перебувають у фазі гострого протистояння напередодні парламентських виборів
Зеленський поділився очікуваннями від виборів в Угорщині
15 березня, 11:10
Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
13 березня, 18:08
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським під час круглого столу на саміті ЄС у Брюсселі, Бельгія, 27 червня 2024 року
Орбан проти України: передвиборча політика страху
13 березня, 13:23
Чому російські танки досі не під Будапештом: відповідь очевидна
Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
13 березня, 11:11
Українські інкасатори вже в безпеці
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
6 березня, 20:41
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном (праворуч)
Нафтопровід «Дружба» та політична імпотенція Європи. Чого чекати Україні?
27 лютого, 19:30
Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч
Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч
27 лютого, 05:51
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не втримався від іронічного коментаря на адресу угорського лідера Віктора Орбана
Туск витончено потролив Орбана в мережі X
26 лютого, 14:45

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
18 березня, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
