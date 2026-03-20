Несподіваний поворот на саміті ЄС: Мелоні стала на бік Орбана – Politico

Мелоні підтримала позицію Орбана на саміті ЄС

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час закритого засідання саміту ЄС несподівано висловила розуміння позиції угорського прем’єра Віктора Орбана, який заблокував кредит Україні на €90 млрд. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, пише «Главком».

За інформацією джерел, Мелоні заявила колегам, що розуміє причини такого кроку Будапешта, попри різку критику з боку більшості лідерів Євросоюзу.

Один із дипломатів навів її слова: «Це нормально, адже все змінюється», – сказала вона, коментуючи позицію Орбана.

Також, за словами співрозмовників видання, Мелоні додала: «Якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла».

Водночас прем’єрка Італії наголосила, що особисто підтримує негайне надання Україні фінансової допомоги.

Утім, уряд Італії офіційно заперечив такі заяви. В офісі Мелоні наголосили, що інформація дипломатів є «абсолютно безпідставною».

Джерела Politico зазначають, що всі співрозмовники отримали анонімність, оскільки йдеться про закриті обговорення, а самі дипломати не були безпосередньо в залі, а їх поінформували лідери, які брали участь у зустрічі.

Зауважимо, лідери країн Євросоюзу підтримали виділення Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 роки ще у грудні минулого року.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів.