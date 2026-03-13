Нейтралітет похитнувся? Швейцарія заговорила про стратегічний союз з ЄС

Уряд країни переконує громадян підтримати нову угоду з Брюсселем перед референдумом

Уряд Швейцарії назвав стабільні відносини з Європейським Союзом «стратегічною необхідністю» та почав переконувати громадськість підтримати нову угоду з Брюсселем напередодні майбутнього референдуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Щоб підкреслити важливість угоди, одразу троє з семи членів федерального уряду Швейцарії виступили із публічними заявами на підтримку її ратифікації.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що документ має ключове значення для майбутнього країни та її економічної стабільності.

Угоду між Швейцарією та Європейським Союзом на початку цього місяця підписали президент Швейцарії Гі Пармелін та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас політичні домовленості сторони досягли ще у 2024 році.

Документ передбачає оновлення формату співпраці між Швейцарією та Європейським Союзом. Одним із найбільш дискусійних положень угоди є те, що країні доведеться частково імплементувати законодавство ЄС.

Міністр юстиції Швейцарії Беат Янс пояснив необхідність нової угоди змінами у глобальній безпековій ситуації. «У непевному світі, де «право сильнішого» здається єдиним правилом, що діє, стабільні відносини з нашими найважливішими партнерами стають ще важливішими», – наголосив він.

Уряд Швейцарії намагається переконати громадян у необхідності поглиблення співпраці з Європейським Союзом, однак остаточне рішення залежатиме від результатів загальнонаціонального голосування. Очікується, що референдум щодо ратифікації угоди може відбутися не раніше наступного року.

Швейцарія традиційно дотримується політики нейтралітету та не є членом Європейського Союзу. Водночас країна має тісні економічні зв’язки з ЄС і бере участь у низці спільних програм та угод. Упродовж останніх років у Берні активно обговорюють необхідність перегляду формату відносин із Брюсселем, зокрема через зміну геополітичної ситуації в Європі. Поглиблення співпраці з ЄС дедалі частіше розглядається у Швейцарії як фактор економічної стабільності та безпеки.

