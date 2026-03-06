Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Розслідування в Угорщині ведеться відповідно до кримінального законодавства країни за підтримки Центру протидії тероризму

Податкова та митна служба Угорщини повідомила, що причиною затримання семи громадян України стала підозра у відмиванні коштів. За їхніми даними, серед затриманих є колишній генерал української спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hvg.

Також угорська сторона підтвердила, що затримані автомобілі були залучені до запланованого перевезення цінностей з Австрії до України. Водночас не уточнюється, чому саме в межах цієї операції виникла підозра щодо можливого відмивання грошей.

Розслідування в Угорщині ведеться відповідно до кримінального законодавства країни за підтримки Центру протидії тероризму.

Угорська сторона заявляє, що про початок розслідування одразу поінформували українське консульство, однак на момент оприлюднення повідомлення відповіді від нього не було.

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

Зокрема, Національний банк України зробив заяву про захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади на території Угорщини.

Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

Теги: Угорщина Ощадбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський дипломат 15–16 лютого відвідає Братиславу та Будапешт
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
13 лютого, 06:22
Лідер «Тиси» наголосив, що кампанія з використанням секс-відео має на меті психологічно його зламати
Вибори в Угорщині. Головний опонент Орбана заявив, що його заманили в секс-пастку
13 лютого, 07:35
За словами Гуяша, Україна навмисно завдає шкоди Словаччині та Угорщині, закриваючи нафтопровід «Дружба»
Угорщина погрожує залишити Україну без світла та газу
19 лютого, 15:13
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
17 лютого, 18:16
Петер Сійярто заявив, що Угорщина «буде захищатися» через енергетичний конфлікт
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
19 лютого, 21:16
Тонни сміття пливуть Тисою у бік Угорщини
Тиса несе тонни сміття до Угорщини (відео)
25 лютого, 13:00
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що блокування санкцій і кредиту Україні шкодить єдності ЄС
Туск назвав дії Угорщини «політичним саботажем»
23 лютого, 18:43
Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Сибіга зробив заяву про викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
Угорщина не допускає консулів до захоплених інкасаторів Ощадбанку – МЗС
Сьогодні, 11:48

Соціум

Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: НБУ зробив заяву
Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: НБУ зробив заяву
У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)
У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)

Новини

Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua