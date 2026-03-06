Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів

Розслідування в Угорщині ведеться відповідно до кримінального законодавства країни за підтримки Центру протидії тероризму

Податкова та митна служба Угорщини повідомила, що причиною затримання семи громадян України стала підозра у відмиванні коштів. За їхніми даними, серед затриманих є колишній генерал української спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hvg.

Також угорська сторона підтвердила, що затримані автомобілі були залучені до запланованого перевезення цінностей з Австрії до України. Водночас не уточнюється, чому саме в межах цієї операції виникла підозра щодо можливого відмивання грошей.

Розслідування в Угорщині ведеться відповідно до кримінального законодавства країни за підтримки Центру протидії тероризму.

Угорська сторона заявляє, що про початок розслідування одразу поінформували українське консульство, однак на момент оприлюднення повідомлення відповіді від нього не було.

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

Зокрема, Національний банк України зробив заяву про захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади на території Угорщини.

Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.