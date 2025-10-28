Підозра екс-голові «Укренерго»: чи згадають Кудрицькому оборудку з оточенням Коломойського?

Політика – це точно не випадок Кудрицького

Затримали екс-голову державної «Укренерго» Володимира Кудрицького. ДБР каже про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів «Укренерго» під час тендерів 2018 року.

Звісно, що Кудрицький та лояльні до нього бізнеси – зокрема, пани Ігор Мазепа та Томаш Фіала, – будуть роздмухувати версію про політичне переслідування. Начебто Кудрицький дуже незручний для поточної влади.

Одразу скажу, це – цілковита порожнеча. Політика – це точно не випадок Кудрицького. По-перше, він прийшов з оточення Віктора Пінчука, а той залишається у фаворі в поточної влади. По-друге, за екс-головою «Укренерго» сила-силенна епізодів виключно бізнесового характеру. Кудрицький завжди залишався підкреслено аполітичним. Проте він міг займатися корупцією в інтересах інших осіб.

Я геть не здивуюся, якщо поточна справа не стане єдиною, за якою пану Кудрицькому висунуть підозру. Наведу пару епізодів, у яких ще напрямках може просуватися слідство.

Перший – це будівництво захисних споруд на підстанціях «Укренерго». Якщо стисло, ми від самого початку повномасштабної війни чуємо про будівництво «черепах», «панцирів», конструкцій 2-го та 3-го рівнів захисту, тощо. Але регулярні влучання російських ракет та шахедів кожного разу виносять на поверхню історію про те, що мільярди гривень були витрачені, а от захисні споруди досі не добудовані.

Я згоден з паном Олексієм Кучеренком: Кудрицький у деяких моментах перевершив навіть Андрія Коболєва. Цитата: «Геніальний керівник» Кудрицький, перебуваючи на посаді керівника «Укренерго», просто НЕ МІГ НЕ ЗНАТИ про те, що Агенція зриває всі терміни, завищує кошториси, займається маніпуляціями і дурить Верховного Головнокомандувача при будівництві цих об’єктів, бо всі ці об’єкти будувалися саме на підстанціях «Укренерго». Я схильний довіряти цим словам, бо вони сказані на підставі роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування будівництва захисних споруд на підстанціях. Що там відбувалося, слідчим доведеться розбиратися дуже довго та дуже ретельно. Але я згоден, «геніальність» – це геть не те слово, яке слід вживати щодо роботи екс-голови «Укренерго».

Другий епізод, за яким Кудрицькому можуть висунути підозру, – це «кейс Кіпермана». Хочу нагадати вам скандальну справу, в якій топ-менеджери «Укренерго» разом з людьми Коломойського вкрали електроенергію, а винним зробили банк «Альянс».

Коли сталося повномасштабне вторгнення, на енергоринку розпочався хаос. Дехто вирішив ним скористатися. Протягом багатьох днів «Укренерго» відпускало електроенергію компанії «Юнайтед Енерджі» Михайла Кіпермана (з оточення Ігоря Коломойського). Той отримував величезні обсяги, але не платив за них. За всіма правилами, «Укренерго» мала у певну мить зупинити надання енергії та вимагати сплати. Проте Кіперман отримував все нові й нові обсяги. Тоді ІВК ще не був у СІЗО і вважався наближеним до влади, разом із його оточенням.

Коли сума несплати сягнула майже 1,4 млрд грн, «Укренерго» припинило відпускати Кіперману електроенергію. Крайнім призначили банк «Альянс», який надавав «Юнайтед Енерджі» банківську гарантію. Це не було виключення, гарантія є стандартною умовою для будь-якої компанії, що хоче отримувати електроенергію з енергоринку. Але істотним є той факт, що гарантія – це лише третій рівень захисту від шахрайства та несплат. До того, як задіяти гарантію, «Укренерго» мало дотримуватися внутрішніх протоколів та вимагати сплати. Іншими словами, присутність гарантії не звільняє енерготрейдерів від сплати за отриману енергію. Але для Кіпермана зробили виняток. По суті, банк «Альянс» просто призначили винним.

Банк не просто відмовився платити за гарантією, він домігся відкриття кримінальної справи. Банкіри поставили, як на мене, цілком слушне питання: чому їх призначили крайніми, коли за зовнішніми ознаками вимальовується змова комерсантів Кіпермана із посадовцями «Укренерго?».

НАБУ та ДБР справу відкрили, але дуже хотіли зробити крайнім «Альянс». Проте не пощастило вдруге, бо Вищий антикорупційний суд несподівано наказав їм розглядати ширше коло підозрюваних. Дійшло до того, що з боку «Укренерго» довелося визнати винними в оборудці двох менеджерів середньої ланки, які прямо підпорядковувалися Кудрицькому. Але сам Кудрицький, за версією слідства, про це начебто нічого не знав. Це неправда, бо обсяги відвантаженої електроенергії вже передбачали пряме рішення голови «Укренерго».

Тривалий час Кудрицькому щастило. Йому вдавалося уникати відповідальності, хоча неймовірно велика кількість випадків вимагали пильно придивитися до нього. Я нагадаю, що у вересні 2023 року український Forbes написав про обшук, який Офіс Генерального прокурора провів в «Укренерго» за наслідками перевірки Держаудитслужби. Державні аудитори виявили збитки на 68 млрд грн (!). Фінанси – сфера безпосередньої відповідальності Кудрицького. Але НАБУ та САП цього «не бачили». Так трапляється, коли менеджер є «своїм».

Врешті-решт, історія зайшла у глухий кут. Суди прийняли протилежні рішення, лобі на користь Кудрицького тимчасово вдалося врятувати його від відповідальності. Аби відмазати Кудрицького від відповідальності, минулого року проводилася потужна піар-кампанія, до якої залучили навіть проросійських пропагандистів. Ще одна кампанія тривала у 2025 році, вже після звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго».

Проте скільки б мотузка не вилася, одного дня вона обірветься. Так сталося з Кудрицьким. Не допомогли іміджеві інтерв'ю та створення іміджу дисидента при владі Володимира Зеленського. ДБР прийшло по Кудрицького, і навряд чи піде з порожніми руками.

До речі, це я ще не розповів про третю потужну схему – із розбудовою «розподіленої генерації» в Україні. Попри потужну піар-кампанію, ця схема є близнючкою сумнозвісної схеми із «зеленим тарифом». Але це вже інша історія.