Головна Думки вголос Сергій Лямець
search button user button menu button
Сергій Лямець Журналіст

Підозра екс-голові «Укренерго»: чи згадають Кудрицькому оборудку з оточенням Коломойського?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Політика – це точно не випадок Кудрицького

Затримали екс-голову державної «Укренерго» Володимира Кудрицького. ДБР каже про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів «Укренерго» під час тендерів 2018 року.

Звісно, що Кудрицький та лояльні до нього бізнеси – зокрема, пани Ігор Мазепа та Томаш Фіала, – будуть роздмухувати версію про політичне переслідування. Начебто Кудрицький дуже незручний для поточної влади.

Одразу скажу, це – цілковита порожнеча. Політика – це точно не випадок Кудрицького. По-перше, він прийшов з оточення Віктора Пінчука, а той залишається у фаворі в поточної влади. По-друге, за екс-головою «Укренерго» сила-силенна епізодів виключно бізнесового характеру. Кудрицький завжди залишався підкреслено аполітичним. Проте він міг займатися корупцією в інтересах інших осіб.

Я геть не здивуюся, якщо поточна справа не стане єдиною, за якою пану Кудрицькому висунуть підозру. Наведу пару епізодів, у яких ще напрямках може просуватися слідство.

Перший – це будівництво захисних споруд на підстанціях «Укренерго». Якщо стисло, ми від самого початку повномасштабної війни чуємо про будівництво «черепах», «панцирів», конструкцій 2-го та 3-го рівнів захисту, тощо. Але регулярні влучання російських ракет та шахедів кожного разу виносять на поверхню історію про те, що мільярди гривень були витрачені, а от захисні споруди досі не добудовані.

Я згоден з паном Олексієм Кучеренком: Кудрицький у деяких моментах перевершив навіть Андрія Коболєва. Цитата: «Геніальний керівник» Кудрицький, перебуваючи на посаді керівника «Укренерго», просто НЕ МІГ НЕ ЗНАТИ про те, що Агенція зриває всі терміни, завищує кошториси, займається маніпуляціями і дурить Верховного Головнокомандувача при будівництві цих об’єктів, бо всі ці об’єкти будувалися саме на підстанціях «Укренерго». Я схильний довіряти цим словам, бо вони сказані на підставі роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування будівництва захисних споруд на підстанціях. Що там відбувалося, слідчим доведеться розбиратися дуже довго та дуже ретельно. Але я згоден, «геніальність» – це геть не те слово, яке слід вживати щодо роботи екс-голови «Укренерго».

Другий епізод, за яким Кудрицькому можуть висунути підозру, – це «кейс Кіпермана». Хочу нагадати вам скандальну справу, в якій топ-менеджери «Укренерго» разом з людьми Коломойського вкрали електроенергію, а винним зробили банк «Альянс».

Коли сталося повномасштабне вторгнення, на енергоринку розпочався хаос. Дехто вирішив ним скористатися. Протягом багатьох днів «Укренерго» відпускало електроенергію компанії «Юнайтед Енерджі» Михайла Кіпермана (з оточення Ігоря Коломойського). Той отримував величезні обсяги, але не платив за них. За всіма правилами, «Укренерго» мала у певну мить зупинити надання енергії та вимагати сплати. Проте Кіперман отримував все нові й нові обсяги. Тоді ІВК ще не був у СІЗО і вважався наближеним до влади, разом із його оточенням.

Коли сума несплати сягнула майже 1,4 млрд грн, «Укренерго» припинило відпускати Кіперману електроенергію. Крайнім призначили банк «Альянс», який надавав «Юнайтед Енерджі» банківську гарантію. Це не було виключення, гарантія є стандартною умовою для будь-якої компанії, що хоче отримувати електроенергію з енергоринку. Але істотним є той факт, що гарантія – це лише третій рівень захисту від шахрайства та несплат. До того, як задіяти гарантію, «Укренерго» мало дотримуватися внутрішніх протоколів та вимагати сплати. Іншими словами, присутність гарантії не звільняє енерготрейдерів від сплати за отриману енергію. Але для Кіпермана зробили виняток. По суті, банк «Альянс» просто призначили винним.

Банк не просто відмовився платити за гарантією, він домігся відкриття кримінальної справи. Банкіри поставили, як на мене, цілком слушне питання: чому їх призначили крайніми, коли за зовнішніми ознаками вимальовується змова комерсантів Кіпермана із посадовцями «Укренерго?».

НАБУ та ДБР справу відкрили, але дуже хотіли зробити крайнім «Альянс». Проте не пощастило вдруге, бо Вищий антикорупційний суд несподівано наказав їм розглядати ширше коло підозрюваних. Дійшло до того, що з боку «Укренерго» довелося визнати винними в оборудці двох менеджерів середньої ланки, які прямо підпорядковувалися Кудрицькому. Але сам Кудрицький, за версією слідства, про це начебто нічого не знав. Це неправда, бо обсяги відвантаженої електроенергії вже передбачали пряме рішення голови «Укренерго».

Тривалий час Кудрицькому щастило. Йому вдавалося уникати відповідальності, хоча неймовірно велика кількість випадків вимагали пильно придивитися до нього. Я нагадаю, що у вересні 2023 року український Forbes написав про обшук, який Офіс Генерального прокурора провів в «Укренерго» за наслідками перевірки Держаудитслужби. Державні аудитори виявили збитки на 68 млрд грн (!). Фінанси – сфера безпосередньої відповідальності Кудрицького. Але НАБУ та САП цього «не бачили». Так трапляється, коли менеджер є «своїм».

Врешті-решт, історія зайшла у глухий кут. Суди прийняли протилежні рішення, лобі на користь Кудрицького тимчасово вдалося врятувати його від відповідальності. Аби відмазати Кудрицького від відповідальності, минулого року проводилася потужна піар-кампанія, до якої залучили навіть проросійських пропагандистів. Ще одна кампанія тривала у 2025 році, вже після звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго».

Проте скільки б мотузка не вилася, одного дня вона обірветься. Так сталося з Кудрицьким. Не допомогли іміджеві інтерв'ю та створення іміджу дисидента при владі Володимира Зеленського. ДБР прийшло по Кудрицького, і навряд чи піде з порожніми руками.

До речі, це я ще не розповів про третю потужну схему – із розбудовою «розподіленої генерації» в Україні. Попри потужну піар-кампанію, ця схема є близнючкою сумнозвісної схеми із «зеленим тарифом». Але це вже інша історія.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Володимир Кудрицький ДБР Ігор Коломойський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нову підозру повідомлено посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління
Закупівля ліжок для військових: викрито нову хитру схему
30 вересня, 11:26
Під час досудового розслідування Міністерству оборони України вже відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн
Експосадовці Міноборони постануть перед судом за недбалість при закупівлі пального
1 жовтня, 06:10
Заступник начальника підрозділу змушував бійців виконувати будівельні роботи у своєму домі
На Донеччині офіцер замість служби у війську відправив бійців готувати шаурму
7 жовтня, 12:36
Теща Воронцова придбала два нові люксові автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн
Суд конфіскував люксові авто екскерівника ТЦК в Харкові
6 жовтня, 19:06
Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік
Обшуки ДБР у Кудрицького: екскерівник «Укренерго» зробив заяву
21 жовтня, 20:51
Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, каже адвокат
Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, – адвокат
Вчора, 16:55
Володимир Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік
ДБР затримало ексглаву «Укренерго» Кудрицького – ЗМІ
Сьогодні, 10:51
21 жовтня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Володимира Кудрицького
Затримано ексголову «Укренерго» Кудрицького: ДБР розкрило деталі
Сьогодні, 11:36
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу
В Одесі п'яний поліцейський погрожував пістолетом працівникам ТЦК
Сьогодні, 11:28

Сергій Лямець

Підозра екс-голові «Укренерго»: чи згадають Кудрицькому оборудку з оточенням Коломойського?
Підозра екс-голові «Укренерго»: чи згадають Кудрицькому оборудку з оточенням Коломойського?
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
«Укрзалізниця» має знижувати, а не підвищувати тарифи. І ось чому...
«Укрзалізниця» має знижувати, а не підвищувати тарифи. І ось чому...
Премія ексглаві «Укренерго» Кудрицькому – 17 млн. Чому так мало?
Премія ексглаві «Укренерго» Кудрицькому – 17 млн. Чому так мало?
Від свідка до підозрюваного: чи має нервувати керівник «Укренерго»?
Від свідка до підозрюваного: чи має нервувати керівник «Укренерго»?
Переділ грального ринку. Хто захопить частку Parimatch
Переділ грального ринку. Хто захопить частку Parimatch

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua