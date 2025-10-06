Суд конфіскував люксові авто екскерівника ТЦК в Харкові

Суд визнав необґрунтованим активом автомобілі Toyota Camry Hybrid та Lexus NX200

Суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника районного ТЦК та СП Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними УП, йдеться про Артура Воронцова.

Правоохоронці встановили, що теща керівника районного ТЦК та СП у 2022-2023 роках придбала два нові люксові автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн. Насправді транспортом користувався сам посадовець та його близькі.

«Аналіз доходів і витрат службовця та його родичів засвідчив, що придбання таких активів було неможливим коштом законних прибутків. 3 жовтня 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позов прокурора САП про цивільну конфіскацію активів, формально оформлених на родичів, але якими користувався сам посадовець», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та постановив стягнути його вартість у дохід держави – 1,598 млн грн. Також суд ухвалив конфіскувати Lexus NX200, зареєстрований на тещу посадовця.

Раніше у Тернопільській області правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування. За даними розслідування, лікар-кардіолог, який очолює позаштатну військово-лікарську комісію районного ТЦК, вимагав хабар від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу – тяжкого кардіологічного захворювання. Сума неправомірної вигоди коливалася від $500 до $1 тис.