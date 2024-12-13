«Укрзалізниця» має знижувати, а не підвищувати тарифи. І ось чому...

«Мине якихось півроку, і «Укрзалізниця» знову буде збитковою»

Підвищення тарифів – це епідемія. Вона вдвічі небезпечніша, якщо це тарифи компаній, від послуг яких неможливо відмовитися. Ви не будете завозити електроенергію каністрами, а зі смартфоном бігати містом у пошуках Wi-Fi. Отже, підвищення тарифів «Укренерго» та «Київстару» обов'язково вдарить по вас.

Тепер на цілих 37% хоче підвищити тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниця». Вона завжди починає з вантажних.

Цього разу найбільша транспортна монополія країни назвала це «індексуванням» своїх послуг. Але в перекладі це все та сама стара цукерка. УЗ вирішила змусити всю економіку платити ще більше, бо їм так хочеться.

З пропозицією вчора вийшла наглядова рада УЗ. Посилається на постанову Кабміну від 2009 року (часів Ющенка!), яка вже давно припала пліснявою. Відтоді, нагадаю, у світі минула економічна криза та відбулися ще дві. Стан світової економіки кілька разів змінився. Не змінилася лише стратегія «Укрзалізниці» – закривати свої потреби через підвищення тарифів.

Наглядова рада УЗ жаліється, що в них подорожчало усе , від електроенергії до дизелю та запчастин. З одного боку, виглядає схожим на правду. Але що сталося насправді? – А я не знаю. Чи знаєте ви?

Ще від часів Порошенка я не дивуюся, що державні органи мовчать. Хоча вже мають вийти з заявами і Кабмін, і Антимонопольний комітет, і навіть президент.

Мають сказати, що ретельно перевірять компанію. Бо підвищення тарифів стосується мільйонів людей. Перш за все, підвищення тарифів – це потужний удар по тих небагатьох компаніях, що користуються послугами УЗ та заробляють Україні гроші. Влада так багато разів казала, яким важливим є бізнес. Well, guys, чому мовчите?

Відкрийте будь-який підручних з поведінки монополій. Першою справою, вам розкажуть залізний закон. Лише за умов конкуренції компанії говорять про зниження цін та більш доступні послуги для клієнтів. Проте жодна монополія такого не казатиме. Навпаки, монополія завжди розповідатиме, які великі збитки вона несе, як не може витримувати соціальне навантаження, та таке інше. Вона завжди буде наводити факти, як в неї все стало гірше на 110%, 166% та 100500%.

Чому? Бо мета інша. Монополія контролює ринок та знає, що ви не можете відмовитися від її послуг. Тому вона хоче лише продавити власне рішення, аби змусити вас платили більше. Навіть якщо в неї все добре.

Я не кажу, що в «Укрзалізниці» геть усе добре. Але в неї навіть немає тих проблем, які має «Укренерго». Росіяни розстрілють енергетичні мережі та будинки українців, а не залізничні депо. Отже, усі проблеми УЗ є суто економічними. Давайте ставити економічні питання. І не кажіть, що це військова таємниця, бо економічні показники жодним чином не розкривають володимиру володимировичу х@йлу, куди прямує секретний потяг з танками.

І ось тут, я вас запевняю, вам відмовлять. Ніхто не розкриватиме вам фінансовий стан компанії. Вам розкажуть, що в «Укрзалізниці» є наглядова рада, яка стежить за усім. Вам розкажуть про членкинь правління, яких призначили за конкурсом представники посольств.

Але з вами ніхто не говоритиме про якість роботи. Ніхто ніколи не дізнається, що насправді відбувається всередині компанії.

Вам скажуть, що ви мусите знати лише три речі:

В УЗ є прогресивна наглядова рада. В УЗ є прогресивне правління, нехай його навіть час від часу обшукує НАБУ за підозрою у корупції. УЗ відкрило новий потяг з України до Польщі.

Це – все. Жодної прозорості. Жодної звітності. Жодної відповідальності. Ви просто мусите їм вірити, бо їм хочеться ++ (плюс 37) %.

Це – така стратегія. Будь-які проблеми вирішувати за рахунок клієнтів.

Тож я дуже вірю, що дорожчає дизель та електрика (як і для решти країни). Але також я вірю, що «Укрзалізниця» – це величезна монополія, справжній black box. І вона вчергове хоче вирішити свої проблеми за рахунок економіки.

Я скажу вам, що буде далі. Мине якихось півроку, і «Укрзалізниця» знову буде збитковою. Спершу затягне усю економіку, а потім і себе у збитки. Знову розкаже, як потрібно підвищувати тарифи. Як казав пан Кучма, усе це вже було. Вже багато разів УЗ обіцяла – ось підвищимо тарифи, і одразу станемо ефективними.

Але гайз, давайте навпаки. Спочатку ви станете ефективними, а потім отримаєте гроші. Спочатку зріжте захмарні зарплати наглядовій раді та правлінню, а потім отримайте гроші. Спочатку презентуйте реальні плани з оптимізації витрат – а потім гроші. Спочатку дайте кроки з розвитку вантажних перевезень – потім гроші.

Спочатку реальні ідеї з подолання кризи, а потім закупівлю елітних потягів, за які комусь пообіцяли відкат.

Це ж зрозумілі речі. Коли ви розмовляєте з алкоголіком, який обіцяє завтра кинути пити – що ви кажете? Кажете йому спочатку припинити вживати алкоголь, а потім дасте більше грошей. Якщо навпаки – усі ми знаємо, де опиниться він та ким виглядатиме ви.

Тож, шановне панство з УЗ. Спочатку ви припините орендувати теплоходи з елітним віскі. Доведіть, що ви вже не збираєте гроші на вибори (а так УЗ робила при кожному президенті – чи зараз виключення?). Покажіть, що ви припинили красти. А потім зробимо вам «індексацію».

Або, шановні, давайте руйнувати цю ганебну монополію. А разом із нею – інші ганебні монополії. Наприклад, НАК «Нафтогаз» та державні банки. Вони десятиліттями співають одну і ту саму пісню: які вони прозорі та ефективні, але тарифи занижені. Звісно, вони не звертають жодної уваги, що потім «ефективні менеджери» стають фігурантами корупційних злочинів. Ну і звісно, їм жодної справи немає до того, що для населення та бізнесу України так саме подорожчали і дизель, і електроенергія, і запчастини.

Проте зауважте. Вже багато років приватні компанії намагаються отримати дозвіл на запровадження приватної тяги – «Укрзалізниця» їм відмовляє. У чому ж справа?

Чому ж не позбутися монополії, якщо вона така збиткова та неефективна?

Друзі, відповідь проста. Це називається зловживання монопольним становищем. Компанія ніколи не буде змінюватися, бо є більш легкий шлях. Від послуг «Укрзалізниці» досі було важко відмовитися, бо тарифи були нижчі за автотранспорт. Було недоречно возити автомобілями зерно, руду та метал до Європи. Тому менеджери УЗ вважають, що можуть тиснути свою лінію та підвищувати тарифи. Начебто клієнти від них нікуди не подінуться.

Але вони – подінуться. В разі підвищення тарифів ті, хто можуть собі це дозволити, перейдуть на автотранспорт. Власне, це вже відбувається, і кількість фур на дорогах, особливо біля портів, свідчить саме про цю тенденцію. Якщо вантажовідправники бодай один раз вирішать піти з УЗ, то вже більше туди не повернуться.

Бо автотранспорт нехай і дорожчий, але це конкуренція та сервіс. Вони знайдуть оптимальне для себе рішення, яке виявиться дешевшим за нові тарифи «Укрзалізниці».

Буде інша група підприємств, які в силу специфіки навантаження або дальності перевезень не зможуть перейти на авто. Не зможуть вони і підвищити ціни на свою продукцію. Тому вони закриються. Чому? Бо існує така річ, як прорахування собівартості. Вона передбачає три можливі ситуації:

Перша. Нормальний рівень тарифів УЗ, за яким клієнт транспортує продукцію та отримує прибуток. Це класичний win-win.

Нормальний рівень тарифів УЗ, за яким клієнт транспортує продукцію та отримує прибуток. Це класичний win-win. Друга. Зависокі тарифи УЗ. Коли клієнт вже отримує збитки, але певний час вирішує працювати у збиток – наприклад, аби виконати старі контракти та уникнути штрафів. У цьому випадку, УЗ певний час вважає, що стало краще. Насправді, це передвістя погіршення, бо довго так тривати не може. Бо навряд чи клієнти можуть підвищити свої ціни на 37%, вони вже продають за максимально можливими цінами. Тож єдине, що вони можуть – це приносити у жертву УЗ власний прибуток, власних робітників, власні договори.

Зависокі тарифи УЗ. Коли клієнт вже отримує збитки, але певний час вирішує працювати у збиток – наприклад, аби виконати старі контракти та уникнути штрафів. У цьому випадку, УЗ певний час вважає, що стало краще. Насправді, це передвістя погіршення, бо довго так тривати не може. Бо навряд чи клієнти можуть підвищити свої ціни на 37%, вони вже продають за максимально можливими цінами. Тож єдине, що вони можуть – це приносити у жертву УЗ власний прибуток, власних робітників, власні договори. Третя. Клієнту вигідніше зупинити операції, навіть з урахуванням штрафів за порушення контрактів. Радикальне підвищення тарифів на 37% – саме про такий сценарій. І в Україні вже є нещодавні приклади зупинки великих промислових підприємств.

А що стане з «Укрзалізницею»?

УЗ – так і залишиться «совком». Зараз, за словами власників вантажів, державна монополія – це:

переважно недбалі та зовсім неклієнтоорієнтовані менеджери, така собі «Укрпошта» на залізниці

низька якість попри постійне зростання витрат і тарифів,

аферисти на топ-посадах, які розповідають казки про супер інвестиції за ріст тарифів, але тільки примножують корупцію та безгосподарність.

Думаю, гідною відповіддю наглядовій раді УЗ має бути... зниження тарифів. Саме так. На 37% – це може і занадто. А ось мінус 15-20% вкрай гарно вплинуть на становище українських експортерів та пасажирів. Вони б утримали свої позиції на світових ринках, заробили б більші прибутки, сплатили б більше податків.

Простіше кажучи, давайте припиняти цей «совок». В ідеалі, монополію УЗ час руйнувати. Але непогано також, якщо ефективні менеджери вийдуть зі світу фантазій.

Почнуть працювати з власною компанією замість тягнути гроші з тих, хто досі працює, створює робочі місця та платить податки.