Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?

Журналісти – представники надзвичайно важливої професії, особливо в нинішній воєнний час

Окупанти мають бути покарані за злочини проти журналістів, справедливість має бути відновлено! Про це сьогодні йшлося під час круглого столу «Актуальний стан розслідування воєнних злочинів росії проти журналістів», який пройшов у Національній спілці журналістів України за участю правоохоронців, журналістів, правозахисників, експертів.

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На наше переконання, в кожному правоохоронному відомстві має бути особа високого рівня, яка відповідатиме за розслідування злочинів проти працівників ЗМІ.

Сьогоднішній круглий стіл став черговим заходом у нашій співпраці з Європейською Федерацією Журналістів у рамках ініціативи з проведення трибуналу над путіним.

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Я вдячний заступникові голови Національної поліції – начальнику головного слідчого управління Максимові Цуцкірідзе, який взяв участь у круглому столі. Він розповів, що Нацполіція відкрила 29 проваджень, які стосуються загибелі журналістів, 17 – поранення, 12 – позбавлення права пересування.

Максим Цуцкірідзе поділився інформацією щодо розслідування незаконного позбавлення волі на Херсонщині журналіста газети «Новий день» Олега Батуріна, розповів про розслідування низки резонансних справ, зокрема – загибелі телеоператора Kyiv Live Євгенія Сакуна.

Розслідування злочинів проти журналістів також проводить Служба безпеки України. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, станом на 14 березня слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у 34 провадженнях, в яких досліджують обставини загибелі, отримання тілесних ушкоджень, а також незаконне позбавлення волі журналістів.

Як повідомив заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройних конфліктів Офісу Генпрокурора Юрій Рудь, станом на сьогодні правоохоронці розслідують загалом більше 100 фактів загибелі й поранень, катувань, взяття у заручники журналістів у зв’язку зі збройною агресією росії.

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У скоординованій роботі слідчих СБУ та поліції також притягнули до кримінальної відповідальності та вже засудили військовослужбовця рф… У вироку суду зазначено, що він погрожував українській журналістці «Радіо Свобода» фізичною розправою. Слідчі й прокурори довели вину, сказав Юрій Рудь.

Вимагаючи покарання тих, хто коїть злочини проти злочинців, ми стоїмо на сторожі не тільки корпоративної солідарності. Журналісти – представники надзвичайно важливої професії, особливо в нинішній воєнний час. Без журналістів не буде демократії, не буде національної єдності в ім’я здобуття Перемоги. Наше гасло «Журналісті важливі!» зараз викарбовується величезними зусиллями, яких докладають медійники, і надзвичайно великою ціною, яку вони сплачують за оперативне і об’єктивне інформування суспільства.

Слава Україні!