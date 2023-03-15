Головна Думки вголос Сергій Томіленко
search button user button menu button
Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?

glavcom.ua
Нацполіція відкрила 29 проваджень, які стосуються загибелі журналістів, 17 – поранення, 12 – позбавлення права пересування
фото: НСЖУ

Журналісти – представники надзвичайно важливої професії, особливо в нинішній воєнний час

Окупанти мають бути покарані за злочини проти журналістів, справедливість має бути відновлено! Про це сьогодні йшлося під час круглого столу «Актуальний стан розслідування воєнних злочинів росії проти журналістів», який пройшов у Національній спілці журналістів України за участю правоохоронців, журналістів, правозахисників, експертів.

На наше переконання, в кожному правоохоронному відомстві має бути особа високого рівня, яка відповідатиме за розслідування злочинів проти працівників ЗМІ.

Сьогоднішній круглий стіл став черговим заходом у нашій співпраці з Європейською Федерацією Журналістів у рамках ініціативи з проведення трибуналу над путіним.

Я вдячний заступникові голови Національної поліції – начальнику головного слідчого управління Максимові Цуцкірідзе, який взяв участь у круглому столі. Він розповів, що Нацполіція відкрила 29 проваджень, які стосуються загибелі журналістів, 17 – поранення, 12 – позбавлення права пересування.

Максим Цуцкірідзе поділився інформацією щодо розслідування незаконного позбавлення волі на Херсонщині журналіста газети «Новий день» Олега Батуріна, розповів про розслідування низки резонансних справ, зокрема – загибелі телеоператора Kyiv Live Євгенія Сакуна.

Розслідування злочинів проти журналістів також проводить Служба безпеки України. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, станом на 14 березня слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у 34 провадженнях, в яких досліджують обставини загибелі, отримання тілесних ушкоджень, а також незаконне позбавлення волі журналістів.

Як повідомив заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройних конфліктів Офісу Генпрокурора Юрій Рудь, станом на сьогодні правоохоронці розслідують загалом більше 100 фактів загибелі й поранень, катувань, взяття у заручники журналістів у зв’язку зі збройною агресією росії.

У скоординованій роботі слідчих СБУ та поліції також притягнули до кримінальної відповідальності та вже засудили військовослужбовця рф… У вироку суду зазначено, що він погрожував українській журналістці «Радіо Свобода» фізичною розправою. Слідчі й прокурори довели вину, сказав Юрій Рудь.

Вимагаючи покарання тих, хто коїть злочини проти злочинців, ми стоїмо на сторожі не тільки корпоративної солідарності. Журналісти – представники надзвичайно важливої професії, особливо в нинішній воєнний час. Без журналістів не буде демократії, не буде національної єдності в ім’я здобуття Перемоги. Наше гасло «Журналісті важливі!» зараз викарбовується величезними зусиллями, яких докладають медійники, і надзвичайно великою ціною, яку вони сплачують за оперативне і об’єктивне інформування суспільства.

Слава Україні!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти журналіст поранення Україна розслідування заручники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На повернення кожного села, містечка і міста чекає вся Україна
Деокупація. Що мають знати жителі захоплених територій
18 лютого, 10:57
Необхідно розповідати про Україну постійно: від серйозних публікацій в медіа – до коротеньких різнопланових відео англійською в соцмережах
Що знають у світі про війну в Україні?
28 лютого, 13:42
«Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник» – Данілов
Данілов розповів, який план «Б» захоплення України Медведчук запропонував Путіну
16 лютого, 13:16
Росіяни завдали великих збитків нашій країні
The New Yorker: Російська стратегія знеструмлення України провалилася
21 лютого, 15:45
Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський на спільному брифінгу
Італія надасть Україні системи ППО – Мелоні
22 лютого, 00:35
E Ризі з'явився новий оригінальний пам'ятник
Шкіряний диктатор: у столиці Латвії в оригінальний спосіб «вшанували» Путіна (фото)
25 лютого, 10:41
Росія починає прокидатися? Розвідка оцінила події на Брянщині
Росія починає прокидатися? Розвідка оцінила події на Брянщині
2 березня, 13:42
Україна повернула стародавні мечі, які росіяни намагалися вивезти до США
Україна повернула стародавні мечі, які росіяни намагалися вивезти до США
11 березня, 17:37
У навчальному центрі зазначили, що учасники інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків
Побиття строковика на Житомирщині: на інцидент відреагувало військове керівництво
12 березня, 16:35

Сергій Томіленко

Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?
Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?
Під час обстрілу Луганщини загинув французький журналіст
Під час обстрілу Луганщини загинув французький журналіст
Не треба чекати від російські журналістів, які працюють на Путіна, визнання своєї провини
Не треба чекати від російські журналістів, які працюють на Путіна, визнання своєї провини
Про захист інформаційного простору та незалежність Нацради
Про захист інформаційного простору та незалежність Нацради
Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»
Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
19K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
13K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
12K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
12K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту