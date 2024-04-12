Відпочинок для росіян стане дорожчим: уряд РФ вводить новий податок

Відповідний законопроєкт про податок на відпочинок планується внести до Держдуми вже навесні

Віце-прем'єр РФ Дмитро Чернишенко заявив, що росіяни подолали «колоніальну залежність» від звички відпочивати за кордоном

У Росії запровадять загальний податок за відпочинок після різкого зниження доступності відпочинку за кордоном. Про це повідомляє російське видання «Ведомости».

Російська влада раніше почала експеримент із курортним збором у п'яти регіонах: з туристів за кожну добу проживання в готелях стягувавсяться збір у розмірі 100 рублів. Проте тепер уряд вирішив відмовитися від такого збору і замінити його на туритсичний податок.

За інформацією видання, відповідний законопроєкт планується внести до Держдуми вже навесні. У міністерстві фінансів РФ та міністерстві економіки пропонують оподаткувати вартість розміщення. Зокрема, обговорюється ставка у розмірі 3% ціни проживання.

При цьому передбачається, що покупець бачитиме націнку – в рахунку від готелю, а також вартості проживання на сайтах.

Нагадаємо, у посланні Федеральним зборам у лютому 2024-го російський диктатор Путін доручив подвоїти щорічну кількість турів росіян країною – до 140 млн до 2030 року.

Росіяни подолали «колоніальну залежність» від звички відпочивати за кордоном, заявив віце-прем'єр Дмитро Чернишенко. За його словами, після візових санкцій та обмежень на польоти внутрішній туристичний потік у країні досяг 78 млн. поїздок і перевищив допандемійні рівні. Зростання за підсумками минулого року склало 21%.

Нагадаємо, Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі. Таким чином він хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території, та прикриватися цивільними як живим щитом.

За інформацією Центру спротиву, Кремль намагається запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що мають намір поселитися на захопленій території, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено.

Путіну уже навіть презентували план будівництва морського курорту на окупованій частині Запорізької області.

Також нещодавно диктатор запропонував створити в РФ платформу, яка допоможе підтримувати та зберігати здоров'я протягом усього життя.