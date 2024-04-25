Росіян змусять народжувати більше дітей: Путін віддав наказ

Минулорічна народжуваність у Росії стала найнижчою з 1999 року

Російські чиновники усіх рівнів вимагатимуть від громадян країни-агресорки більше народжувати

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від чиновників усіх рівнів змусити росіян народжувати дітей. Відповідна заява пролунала у його зверненні до учасників Щорічної всеросійської демографічної конференції.

Усі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії, заявив президент країни-агресорки. «Важливо виховувати підростаюче покоління у дусі цінностей великої, багатодітної, дружної сім'ї», – заявив він.

За словами диктатора, багатодітність має стати однією з ключових умов «впевненого розвитку держави та морального благополуччя суспільства». Він додав, що, окрім чиновників, до покращення демографічної ситуації у РФ мають бути підключені інститути громадянського суспільства, засоби масової інформації, а також «проекти в різних сферах» – від охорони здоров'я та освіти до економіки та культури.

Раніше росіяни намагалися зупинити природне зменшення населення країни-агресорки – на це пішло 4 трлн руб, однак скорочення населення лише прискорилося. За 2018-23 рр. Росія втратила 3,4 млн осіб унаслідок перевищення смертності над народжуваністю.

За підсумками 2023 року, згідно з даними Росстату, в Росії з'явилися на світ 1,264 млн. дітей, що стало мінімумом з 1999 року. Порівняно з 2014 роком, народжуваність зменшилася більш ніж на третину.

Нагадаємо, росіян пропонують виселити з мегаполісів у невеликі поселення з малоповерховою забудовою. Таким чином російські експерти хочуть вирішити демографічну проблему і підвищити народжуваність. На їхню думку, збільшенню кількості багатодітних сімей заважають міста. Він заявив, що через щільну забудову там дефіцит «квадратних метрів на людину».

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про помилування 52 жінок на честь Міжнародного жіночого дня, що відзначається 8 березня. У документі йдеться, що президент РФ «керувався принципом гуманності», але насправді це може бути кроком до виправлення ситуації із народжуваністю у країні-агресорці, яка є дуже низькою.