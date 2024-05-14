У Канаді неочікувано з'явилося багато нових робочих місць

За результатами квітня у Канаді зафіксовано збільшення кількості вакансій для працівників

У Канаді стався справжній бум із пошку нових робітників для підприємств. Згідно із даними Огляду робочої сили від Статистичного управління Канади, в економіці країни в квітні з'явилося 90 тис. робочих місць, що значно вище за середній показник у 20 тис., який прогнозували багато економістів.

Найбільше робочих місць, що з'явилися, пропонують неповну зайнятість – це 50 тис. вакансій. Кількість робочих місць збільшилась у сферах професійних, наукових та технічних послуг.

Крім того, у квітні на 40 тис. зросла чисельність зайнятих віком від 15 до 24 років, що стало першим місячним приростом для цієї категорії населення з грудня 2022 року.

Незважаючи на позитивні зрушення в зайнятості, рівень безробіття залишився на рівні попереднього місяця – 6,1%, що вище за показник минулого року. «У цих цифрах простежується значне зростання зайнятості, але також значний приріст населення», – сказав старший економіст CIBC Ендрю Ґрентем.

Статистичне управління Канади повідомило про зростання зайнятості у приватному секторі у квітні після чотирьох місяців незначних змін. Ґрентем зазначив, що хоча зростання зайнятості минулого року частково забезпечувалося державним сектором, квітневі дані свідчать про обнадійливий рух.

«На цей раз ми побачили досить значне зростання найму в приватному секторі, що є гарною новиною з економічного погляду», – сказав економіст.

Раніше йшлось про те, що українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани. У найбільшому місті Канади – Торонто відкрився новий фуд-хол, де кожна станція – це бізнес, заснований біженцями та новоприбулими. Про це пише портал Torontovka. У Food Hall розташовані п'ять різних ресторанів, що пропонують різні кухні – від карі до веганських закусок, і всі вони були засновані біженцями, які прибули до Торонто.