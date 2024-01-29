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Рівень народжуваності в ЄС: видання EUobserver зробило песимістичний прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рівень народжуваності в ЄС: видання EUobserver зробило песимістичний прогноз
ЄС має змінювати політику щодо народжуваності
фото із відкритих джерел

Рівень народжуваності в ЄС різко падає, що вимагає прийняття негайних рішень щодо сімейної політики

Народжуваність у ЄС різко знижується, а сімейну політику об'єднаної Європи експерти вже називають нативістською (політична позиція, що вимагає сприяння та надання привілейованого статусу – «Главком»). Про це пише видання EUobserver.

«Останні статистичні дані в ЄС говорять про 1,5 дитини на одну жінку. Тобто двох батьків у майбутньому годуватимуть, грубо кажучи, півтори людини, а на практиці – найчастіше один. При такому розвитку подій ЄС не може забезпечити достатній рівень відтворення населення, що може призвести до труднощів у фінансуванні моделей соціального забезпечення та догляду за старіючим населенням. Принаймні, не обійдеться без імміграції», – зазначає видання.

Європейські експерти пророкують швидкі фінансові труднощі, спровоковані демографічним спадом і коефіцієнтом відтворення населення. Відповідно, збільшиться навантаження на сферу соціального забезпечення старіючого населення. 

До слова, згідно з офіційними статистичними даними країн-членів ЄС, протягом останніх 50 років тривалість життя в країнах Європи помітно зросла. Про те, на що варто чекати європейцям.

Європейці живуть довше, тобто Європа старіє. За прогнозами, до 2050 року люди віком 65 років і більше становитимуть чверть населення ЄС. Причому експерти говорять про великі шанси у більшості дітей, які народилися після 2000 року у Німеччині, Франції, Італії та інших розвинених європейських країнах, дожити до 100-річчя. Звідси закономірне навантаження прогнозованої демографічної піраміди ЄС. Джерело вказує і на цілком драматичне майбутнє для багатьох галузей – наприклад, для економіки та охорони здоров'я. Їм точно доведеться підлаштовуватись під нові непрості реалії.

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Теги: діти населення Європа демографічна криза

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