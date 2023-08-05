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Сергій Громенко Історик

Російське пекельне коло

glavcom.ua
Росія все більше перетворюється на величезний табір ГУЛАГ
фото з відкритих джерел

В Росії за вісім років може помінятися все, за 80 – нічого

80 років тому, 3 червня 1943 року, був у черговий раз арештований і засуджений до 10 років Варлам Шаламов (набагато видатніший літописець ГУЛАГу, ніж Солженіцин). В обвинувальному висновку його вина була представлена так:

«Высказывал недовольство политикой коммунистической партии <…> высказывал контрреволюционные измышления по адресу руководителей советской власти <…> восхвалял военную немецкую технику и командный состав гитлеровской армии, распространял клеветнические измышления по адресу Красной Армии».

Порівняймо із чинним законодавством РФ:

«Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны <…> наказывается»

Додамо:

«Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны <…> наказывается»

(УК РФ Статья 354.1. Реабилитация нацизма, 05.05.2014)

«Запрещается <…> отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси <…> а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы»

(Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», 12.07.2021 + КоАП РФ Статья 13.48. «Нарушение установленного федеральным законом запрета», 16.04.2022)

«Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, наказывается»

(УК РФ Статья 207.3 Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, 04.03.2022)

«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях <…> наказываются»

(УК РФ Статья 280.3 Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, 04.03.2022)

В Росії за вісім років може помінятися все, за 80 – нічого. Чорт, да у них навіть стилістика не змінилася, вся за сталінськими лекалами!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія репресії історія

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