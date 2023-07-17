Частина «вагнерівців» прибула до наметового табору в Білорусі: супутникові знімки

Перший вантажний автомобіль з’явився на знімку від 13 липня – тоді почалася активність у таборі

Понад десяток машин найманців ПВК «Вагнер» прибули до військового табору в селі Цель, розташованого на території Білорусі. Про це повідомляє The New York Times.

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Видання отримало свіжі супутникові фото наметового табору під Осиповичами. Вони були зроблені супутником Maxar 14 та 16 липня.

Табір для «вагнерівців» 4 липня фото: Maxar

Табір для «вагнерівців» 14 липня фото: Maxar

На знімку від 14 липня практично не видно будь-яких змін. Проте видання вказує, що перший вантажний автомобіль з’явився на знімку від 13 липня – тоді почалася певна активність у таборі й до прибуття великої колони ПВК «Вагнер» 15 липня.

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На фото від 16 липня видно явний сплеск активності – щонайменше п’ять вантажівок, автобуси, контейнери, а також пікапи та ВАЗи, розміщені біля наметів. Окрім того, NYT помітило на свіжих знімках невелику групу людей та «буханка».

Табір для «вагнерівців» 16 липня фото: Maxar

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що і фури, і автобуси були присутні у великій колоні «Вагнера», яка в’їхала до Білорусі близько 3:00 ночі 15 липня і рухалася трасами Р43 і М5 у напрямку Осиповичів. Таким чином, супутникові знімки цілком підтверджують, що кінцевим пунктом колони був табір у селі Цель.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.