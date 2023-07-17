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Частина «вагнерівців» прибула до наметового табору в Білорусі: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Частина «вагнерівців» прибула до наметового табору в Білорусі: супутникові знімки
До Білорусі прибула велика колона бойовиків Пригожина
фото ілюстративне

Перший вантажний автомобіль з’явився на знімку від 13 липня – тоді почалася активність у таборі

Понад десяток машин найманців ПВК «Вагнер» прибули до військового табору в селі Цель, розташованого на території Білорусі. Про це повідомляє The New York Times.

Видання отримало свіжі супутникові фото наметового табору під Осиповичами. Вони були зроблені супутником Maxar 14 та 16 липня.

Табір для «вагнерівців» 4 липня
Табір для «вагнерівців» 4 липня
фото: Maxar
Табір для «вагнерівців» 14 липня
Табір для «вагнерівців» 14 липня
фото: Maxar

На знімку від 14 липня практично не видно будь-яких змін. Проте видання вказує, що перший вантажний автомобіль з’явився на знімку від 13 липня – тоді почалася певна активність у таборі й до прибуття великої колони ПВК «Вагнер» 15 липня.

На фото від 16 липня видно явний сплеск активності – щонайменше п’ять вантажівок, автобуси, контейнери, а також пікапи та ВАЗи, розміщені біля наметів. Окрім того, NYT помітило на свіжих знімках невелику групу людей та «буханка».

Табір для «вагнерівців» 16 липня
Табір для «вагнерівців» 16 липня
фото: Maxar

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що і фури, і автобуси були присутні у великій колоні «Вагнера», яка в’їхала до Білорусі близько 3:00 ночі 15 липня і рухалася трасами Р43 і М5 у напрямку Осиповичів. Таким чином, супутникові знімки цілком підтверджують, що кінцевим пунктом колони був табір у селі Цель.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Білорусь росія ПВК «Вагнер»

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