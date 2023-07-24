Окупанти терміново перекидають військову техніку до Криму

З окупованого Мелітополя до півострова прямують вантажівки та тягачі

Окупанти перекидають з тимчасово окупованого Мелітополя, що в Запорізькій області, до тимчасово окупованого Криму вантажівки, тягачі та іншу військову техніку. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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Російська військова техніка прямує до Криму Фото: партизанський рух «Атеш

«Після чергової успішної роботи ЗСУ по окупантах у Мелітополі, ЗС РФ почали перекидати техніку до Криму. Цього разу наші агенти зафіксували переміщення від Мелітополя в бік Криму військових вантажівок, тягачів та низки іншої техніки». – повідомили партизани.

Російська військова техніка прямує до Криму Фото: партизанський рух «Атеш

Партизани зауважують, що загарбники забезпечують свої війська, використовуючи Крим, але «це продовжуватиметься недовго».

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Нагадаємо, російські загарбники заявляють про атаку безпілотників та вибухи сьогодні зранку, 24 липня, в окупованому Криму. За попередньою інформацією відбулося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.

До слова, постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму дають загарбникам і зрадникам зрозуміти, що півострів це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова. До слова, за інформацією партизанів ЗСУ знищили важливі для окупантів ракети.