Окупанти терміново перекидають військову техніку до Криму
З окупованого Мелітополя до півострова прямують вантажівки та тягачі
Окупанти перекидають з тимчасово окупованого Мелітополя, що в Запорізькій області, до тимчасово окупованого Криму вантажівки, тягачі та іншу військову техніку. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
«Після чергової успішної роботи ЗСУ по окупантах у Мелітополі, ЗС РФ почали перекидати техніку до Криму. Цього разу наші агенти зафіксували переміщення від Мелітополя в бік Криму військових вантажівок, тягачів та низки іншої техніки». – повідомили партизани.
Партизани зауважують, що загарбники забезпечують свої війська, використовуючи Крим, але «це продовжуватиметься недовго».
Нагадаємо, російські загарбники заявляють про атаку безпілотників та вибухи сьогодні зранку, 24 липня, в окупованому Криму. За попередньою інформацією відбулося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.
До слова, постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму дають загарбникам і зрадникам зрозуміти, що півострів це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова. До слова, за інформацією партизанів ЗСУ знищили важливі для окупантів ракети.
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