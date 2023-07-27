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Глава Африканського Союзу взявся мирити Україну та Росію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава Африканського Союзу взявся мирити Україну та Росію
Азалі Ассумані не уточнив, як саме має бути досягнутий компроміс між країнами, та не назвав Росію агресором
фото з відкритих джерел

Глава Африканського союзу закликав Україну та РФ до «мирного співіснування», адже від цього залежить продовольче забезпечення інших країн

Очільник Африканського Союзу Азалі Ассумані заявив, що Україна та  РФ повинні «мирно співіснувати». Про це Ассумані заявив на саміті Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі, передає Reuters.

Глава Африканського Союзу заявив, що встановлення «миру» між сторонами може сприяти збереженню життя тих, хто залежить від поставок продовольства з обох країн. Водночас Ассумані не уточнив, як саме має бути досягнутий компроміс між країнами, та що саме він вкладає у поняття «мир». Оскільки саме Росія напала на незалежну сусідню державу та окупувала частину територій України. Не прокоментував він і регулярні терористичні атаки російських окупантів проти цивільного населення України.

Зазначимо, що під час виступу на саміті, який присвячений російсько-африканським зв’язкам, Путін заявив, що Росія очікує надзвичайно високого врожаю зерна та готова надати допомогу та замінити експорт українського зерна до Африки.

Так, Росія планує постачати зерно як на комерційній основі, так і у форматі гуманітарної допомоги, аби підкреслити роль Москви у «забезпеченні глобальної продовольчої безпеки», як зазначив російський диктатор. Путін заявив, що санкції, запроваджені Заходом у відповідь на російське вторгнення в Україну, нібито навіть перешкоджали Росії постачати безкоштовні добрива бідним країнам.

Нагадаємо, після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України.

До слова, вихід Кремля з зернової угоди відкриває нові можливості для України – адже це можливість повністю розблокувати роботу портів, зняти обмеження щодо номенклатури цивільної продукції, та отримати поштовх для відновлення економіки.

Теги: росія Україна Африка

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