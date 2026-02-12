Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії

Володимир Зеленський застеріг європейських лідерів від спроб вести окремий від США та України діалог із РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не володіє детальною інформацією щодо специфічних вимог, які Європейський Союз нібито готує для Росії в межах мирного врегулювання. Під час спілкування зі ЗМІ він зазначив, що хоча йому відомо про напрацювання певних позицій, конкретні деталі залишаються невідомими. При цьому він підкреслив важливість твердої позиції ЄС щодо повернення депортованих українських дітей, пише «Главком».

Коментуючи чутки про можливе скорочення чисельності російської армії як одну з умов, Зеленський зауважив, що хоча й хотів би бачити збройні сили агресора меншими, він сумнівається у здатності Євросоюзу реально вплинути на це суверенне питання РФ. Президент також застеріг європейських лідерів від спроб вести окремий від США та України діалог із Москвою. На його переконання, Кремль використовуватиме такі переговори лише для того, щоб принизити Європу та внести розкол у лави союзників.

Глава держави наголосив, що найбільш виграшною стратегією є спільна робота Вашингтона та Брюсселя в тісній координації з Києвом. За словами Зеленського, роздільні переговорні треки Америки та Європи з Росією грають лише на руку агресору, тоді як єдність обох континентів є єдиною силою, здатною забезпечити стійкий мир.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість візиту української делегації до Москви для особистих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Глава держави наголосив, що Україна готова до дипломатичного діалогу на будь-якому нейтральному майданчику, проте категорично виключає територію країн, залучених до агресії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно», – зазначив Зеленський.