Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
Пісня «Sigma Boy» з РФ дійшла до дитячих майданчиків ЄС
фото: The Economist

Російський трек масово поширився серед дітей через соцмережі та відеоплатформи

Електропоп-композиція Sigma Boy, яку виконують двоє російських підлітків, набула великої популярності серед дітей у країнах Європи, зокрема у Великій Британії. Музичний кліп з моменту публікації на YouTube у квітні набрав близько 270 млн переглядів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на статтю The Economist.

Як зазначають британські медіа, пісню дедалі частіше можна почути на дитячих майданчиках і в соціальних мережах, де її відтворюють та переспівують діти молодшого віку. При цьому зміст композиції залишається незрозумілим для більшості слухачів, а текст навіть у перекладі не має чіткої логіки.

Окрему тривогу у батьків викликало використання в назві та тексті слова «sigma». Цей термін походить із так званої маносфери та використовується для опису чоловіка-індивідуаліста, який нібито стоїть поза соціальними нормами. Батьки зізнаються, що наляканий, коли чують, як діти співають цю пісню – задумуються над тим, який контент споживає малеча в соцмережах.

Поширення «Sigma Boy» відбувалося через екосистему коротких відео та стримінгових платформ. Мільйони переглядів набрали ролики, зняті в метро Мюнхена, а також відео зі згенерованими штучним інтелектом персонажами під цю музику.

Водночас в Україні, видання пише, популярність треку штучно підсилена бот-мережами. Уряд не виключив, що пісня є частиною ширшої інформаційної кампанії Росії, спрямованої на іноземну аудиторію.

Аналітик британського дослідницького центру «Demos» Карл Міллер зазначив, що російські інформаційні стратегії за останні роки зазнали змін. За його словами, замість прямого нав’язування альтернативних версій подій дедалі частіше просуваються теми маскулінності, сили та патріотизму в аполітичній, на перший погляд, формі.

Водночас експерти наголошують, що ситуація навколо «Sigma Boy» демонструє глибший розрив між дорослими та дітьми у сприйнятті цифрового середовища. Соціальні мережі залишаються простором, у якому молодша аудиторія орієнтується значно краще за старші покоління.

«Sigma Boy» – це композиція російських блогерок: 11-річної Бетсі та 12-річної Марії Янковської. У пісні йдеться про хлопця, якого прагне завоювати кожна дівчина. Відеокліп спричинив резонанс: його критикують за просування патріархальних і сексистських уявлень про стосунки, наявність проросійських наративів та надмірно відвертий сценічний образ виконавиць.

На тлі інформаційної активності Росії за кордоном погіршується і внутрішня економічна ситуація в самій РФ. За прогнозом Центрального банку Росії, у 2026 році структурний дефіцит ліквідності в банківській системі не лише не скоротиться, а продовжить зростати.

Читайте також:

Теги: пісня Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США з Європи нікуди не підуть
НАТО доживає останні роки? Чого чекати Україні
12 сiчня, 20:21
Логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
19 сiчня, 11:41
Поразка України або поступки Путіну будуть сприйняті американським істеблішментом як особистий провал Трампа
Чому Трамп має відмовитися від підтримки Путіна
Вчора, 10:20
Кремль не можна змусити раціонально домовитися, що б не робили Україна, Європа, Америка чи Китай
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
29 грудня, 2025, 18:08
РФ атакувала Україну на Новий рік
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
1 сiчня, 15:07
Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
Скандал з італійцем Рокко. Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
7 сiчня, 13:12
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
9 сiчня, 05:53
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
19 сiчня, 04:27
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40

Соціум

Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію
Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»
Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»

Новини

Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua