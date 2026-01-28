Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека

Російський трек масово поширився серед дітей через соцмережі та відеоплатформи

Електропоп-композиція Sigma Boy, яку виконують двоє російських підлітків, набула великої популярності серед дітей у країнах Європи, зокрема у Великій Британії. Музичний кліп з моменту публікації на YouTube у квітні набрав близько 270 млн переглядів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на статтю The Economist.

Як зазначають британські медіа, пісню дедалі частіше можна почути на дитячих майданчиках і в соціальних мережах, де її відтворюють та переспівують діти молодшого віку. При цьому зміст композиції залишається незрозумілим для більшості слухачів, а текст навіть у перекладі не має чіткої логіки.

Окрему тривогу у батьків викликало використання в назві та тексті слова «sigma». Цей термін походить із так званої маносфери та використовується для опису чоловіка-індивідуаліста, який нібито стоїть поза соціальними нормами. Батьки зізнаються, що наляканий, коли чують, як діти співають цю пісню – задумуються над тим, який контент споживає малеча в соцмережах.

Поширення «Sigma Boy» відбувалося через екосистему коротких відео та стримінгових платформ. Мільйони переглядів набрали ролики, зняті в метро Мюнхена, а також відео зі згенерованими штучним інтелектом персонажами під цю музику.

Водночас в Україні, видання пише, популярність треку штучно підсилена бот-мережами. Уряд не виключив, що пісня є частиною ширшої інформаційної кампанії Росії, спрямованої на іноземну аудиторію.

Аналітик британського дослідницького центру «Demos» Карл Міллер зазначив, що російські інформаційні стратегії за останні роки зазнали змін. За його словами, замість прямого нав’язування альтернативних версій подій дедалі частіше просуваються теми маскулінності, сили та патріотизму в аполітичній, на перший погляд, формі.

Водночас експерти наголошують, що ситуація навколо «Sigma Boy» демонструє глибший розрив між дорослими та дітьми у сприйнятті цифрового середовища. Соціальні мережі залишаються простором, у якому молодша аудиторія орієнтується значно краще за старші покоління.

«Sigma Boy» – це композиція російських блогерок: 11-річної Бетсі та 12-річної Марії Янковської. У пісні йдеться про хлопця, якого прагне завоювати кожна дівчина. Відеокліп спричинив резонанс: його критикують за просування патріархальних і сексистських уявлень про стосунки, наявність проросійських наративів та надмірно відвертий сценічний образ виконавиць.

На тлі інформаційної активності Росії за кордоном погіршується і внутрішня економічна ситуація в самій РФ. За прогнозом Центрального банку Росії, у 2026 році структурний дефіцит ліквідності в банківській системі не лише не скоротиться, а продовжить зростати.