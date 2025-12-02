Головна Країна Суспільство
Письменницю обурило, що й досі продається хліб «Бородинський»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Бородинський» хліб обурив письменницю
«Бородинський» хліб обурив письменницю
фото: glavcom.ua

Любов Голота закликає відмовитися від радянських і московських назв продуктів в Україні

Письменниця та журналістка Любов Голота обурилася через назву хліба «Бородинський», що продається в Києві. Вона закликала українців відмовитися від радянських і московських назв у продуктах та підтримувати лише українське. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис письменниці у Facebook. 

Голота висловила незадоволення тим, що хліб «Бородинський» продовжує носити назву з радянськими асоціаціями.

«Борошно житнє, борошно пшеничне, вода питна, цукор білий, солод житній, патока крохмальна, сіль кухонна, коріандр, дріжджі хлібопекарські пресовані. Вироблене, вирощене в Україні. Завдано і висходилося на «Полтавському хлібокомбінаті» у місті Полтава, продається в Києві, а називається хліб «Бородинський», – зазначила письменниця.

За її словами, сучасні технології змінили процес виготовлення, проте назву залишили колишньою. «Вже й технології всі змінено, а назву – ні! Не сприймаю будь яких технологічних пояснень, посилань на авторські права. Бо вже й країни тієї нема. Інерція, лінь, обивательські дурощі – є, оце і всі причини», – написала вона.

Журналістка закликала українців «не бути совковою юрбою», відмовлятися від продуктів з московськими назвами та підтримувати 100% українське: «А всю цю бородінщину, московщину і подібне забаньмо назавжди. Не купуймо,не вживаймо, ігноруймо!».

Бородинський хліб – один із найпоширеніших житніх хлібів на пострадянському просторі. Він готується на житньому борошні з додаванням солоду, патоки та коріандру. Сучасний рецепт був розроблений у 1933 році в Москві. Точне походження назви невідоме: існує популярна, але не підтверджена легенда, що хліб вперше був спечений монахинями жіночого Спасо-Бородинського монастиря, заснованого на місці Бородинської битви (звідси і назва) вдовою генерала Олександра Тучкова. 

Нагадаємо, що у Харкові 26 січня 2024 рок перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.

Письменницю обурило, що й досі продається хліб «Бородинський»
Письменницю обурило, що й досі продається хліб «Бородинський»
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна

