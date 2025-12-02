Письменницю обурило, що й досі продається хліб «Бородинський»

Любов Голота закликає відмовитися від радянських і московських назв продуктів в Україні

Письменниця та журналістка Любов Голота обурилася через назву хліба «Бородинський», що продається в Києві. Вона закликала українців відмовитися від радянських і московських назв у продуктах та підтримувати лише українське. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис письменниці у Facebook.

Голота висловила незадоволення тим, що хліб «Бородинський» продовжує носити назву з радянськими асоціаціями.

«Борошно житнє, борошно пшеничне, вода питна, цукор білий, солод житній, патока крохмальна, сіль кухонна, коріандр, дріжджі хлібопекарські пресовані. Вироблене, вирощене в Україні. Завдано і висходилося на «Полтавському хлібокомбінаті» у місті Полтава, продається в Києві, а називається хліб «Бородинський», – зазначила письменниця.

За її словами, сучасні технології змінили процес виготовлення, проте назву залишили колишньою. «Вже й технології всі змінено, а назву – ні! Не сприймаю будь яких технологічних пояснень, посилань на авторські права. Бо вже й країни тієї нема. Інерція, лінь, обивательські дурощі – є, оце і всі причини», – написала вона.

Журналістка закликала українців «не бути совковою юрбою», відмовлятися від продуктів з московськими назвами та підтримувати 100% українське: «А всю цю бородінщину, московщину і подібне забаньмо назавжди. Не купуймо,не вживаймо, ігноруймо!».

Бородинський хліб – один із найпоширеніших житніх хлібів на пострадянському просторі. Він готується на житньому борошні з додаванням солоду, патоки та коріандру. Сучасний рецепт був розроблений у 1933 році в Москві. Точне походження назви невідоме: існує популярна, але не підтверджена легенда, що хліб вперше був спечений монахинями жіночого Спасо-Бородинського монастиря, заснованого на місці Бородинської битви (звідси і назва) вдовою генерала Олександра Тучкова.

Нагадаємо, що у Харкові 26 січня 2024 рок перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.