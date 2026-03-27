Син Трампа допоміг посадити росіянина до в'язниці: деталі

Баррон Трамп став свідком нападу онлайн і передав докази поліції Британії

Британський суд засудив 22-річного росіянина Матвія Румянцева після того, як син президента США Баррон Трамп повідомив поліцію про напад на свою подругу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними матеріалу, Баррон Трамп у момент нападу був на зв’язку зі своєю подругою онлайн і в реальному часі бачив, як її б’ють. Саме під час цього відеозв’язку він зафіксував ситуацію і звернувся до поліції Британії.

Після отримання повідомлення поліція оперативно відреагувала, а підозрюваного було затримано. Під час винесення вироку суддя Королівського суду Снейрсбрука Джоел Беннатан окремо відзначив дії Баррона Трампа.

«На одному з етапів насильства був дзвінок з її другом Барроном Трампом. Він бачив, як ви її били, тримали телефон і знімали її на відео - вчинок, спрямований на її приниження. Пан Трамп належним чином і відповідально, попри те, що він перебував у США, подбав про те, щоб тут викликали екстрені служби, і розповів їм те, що бачив», – зазначив суддя.

Обвинуваченого визнали винним у нападі та перешкоджанні правосуддю. Водночас суд виправдав його за обвинуваченнями у зґвалтуванні та навмисному удушенні. Суд призначив Румянцеву покарання у вигляді двох років позбавлення волі за обома статтями з послідовним відбуванням строків.

