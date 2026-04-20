Зеленський затвердив комісію, яка займатиметься оборонними технологіями

Наталія Порощук
Глава України підписав указ №321/2026
Основними завданнями комісії є підвищення ефективності державного регулювання діяльності у сфері розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки

Президент України Володимир Зеленський завтердив положення про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №321/2026.

«Затвердити положення про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати пропозиції щодо кандидатури для призначення голови Міжвідомчої комісії з питань військово-промислової політики та оборонних технологій», – йдеться в указі.

Основними завданнями комісії є підготовка пропозицій щодо:

  • визначення концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій;
  • підвищення ефективності державного регулювання діяльності у сфері розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки;
  • удосконалення координації діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації науково-технічної, інноваційної та інвестиційної політики у сфері розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки;
  • проєктів нормативно-правових актів, концепцій, міжнародних договорів України з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій;
  • підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади із розроблення та організації виконання державних цільових програм у сфері створення та впровадження новітніх зразків озброєння і військової техніки, а також заходів зі збереження та нарощування виробничих потужностей суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, розвитку оборонних технологій та створення умов для їх трансферу;
  • забезпечення узгодженості та ефективності здійснення заходів міжнародного військово-промислового співробітництва, зокрема щодо створення спільних підприємств, проведення досліджень, локалізації виробництва;
  • розв'язання проблемних питань реалізації військово-промислової політики, виконання спільних з міжнародними партнерами проєктів у зазначеній сфері, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій.

Головою комісії є за посадою перший заступник або заступник секретаря РНБО, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання оборонно-промислового комплексу і військово-промислової політики. Голова комісії призначається президентом України за поданням секретаря РНБО. Заступником голови комісії є за посадою перший заступник або заступник міністра оборони, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання оборонно-промислового комплексу і військово-промислової політики.

