Вибухи та хмари диму від ППО. Дрони атакували Дагестан

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Вибухи та хмари диму від ППО. Дрони атакували Дагестан
Дагестан атакували безпілотники
скріншот з відео

У кількох містах пролунали вибухи, аеропорти закрили та скасували рейси

У російській республіці Дагестан 24 квітня зафіксували масовану атаку безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Під ударом опинилися кілька населених пунктів, зокрема місто Каспійськ, де очевидці повідомляли про проліт дронів і вибухи. Попри заборону місцевої влади на оприлюднення інформації про удари, у соціальних мережах поширилися відео та фото з місця подій: на них зафіксовано сліди в небі, безпілотники та звуки роботи ППО.

Пропагандистські телеграм-канали заявляють про нібито знищення чотирьох дронів, один із яких, за їхніми твердженнями, впав на подвір’я багатоповерхівки. Офіційні структури Росії заявили про запровадження обмежень у роботі аеропортів на Північному Кавказі.

Також Росавіація оголосила про скасування рейсів у Владикавказі, Грозному, Магасі та Махачкалі. На час атаки ці аеропорти були тимчасово закриті.

Нагадаємо, що у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, удари могли припасти по резервуарах Туапсинського нафтопереробного заводу, який належить «Роснафті».

Вибухи та хмари диму від ППО. Дрони атакували Дагестан
Кремль підготував інформаційний ґрунт для атаки на Балтію: що відомо
У центрі Вашингтона зʼявилося 20 тис. ведмедиків на згадку про викрадених українських дітей (фото)
Московські школи масово відкривають музеї «СВО»
Війна в Ірані підвищила витрати на гуманітарні місії
Венеційська бієнале відсторонила РФ та Ізраїль
