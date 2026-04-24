Вибухи та хмари диму від ППО. Дрони атакували Дагестан

У кількох містах пролунали вибухи, аеропорти закрили та скасували рейси

У російській республіці Дагестан 24 квітня зафіксували масовану атаку безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Через інцидент тимчасово закриті аеропорти на Північному Кавказі та скасували низку рейсів. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2026

Під ударом опинилися кілька населених пунктів, зокрема місто Каспійськ, де очевидці повідомляли про проліт дронів і вибухи. Попри заборону місцевої влади на оприлюднення інформації про удари, у соціальних мережах поширилися відео та фото з місця подій: на них зафіксовано сліди в небі, безпілотники та звуки роботи ППО.

Пропагандистські телеграм-канали заявляють про нібито знищення чотирьох дронів, один із яких, за їхніми твердженнями, впав на подвір’я багатоповерхівки. Офіційні структури Росії заявили про запровадження обмежень у роботі аеропортів на Північному Кавказі.

Також Росавіація оголосила про скасування рейсів у Владикавказі, Грозному, Магасі та Махачкалі. На час атаки ці аеропорти були тимчасово закриті.

Нагадаємо, що у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, удари могли припасти по резервуарах Туапсинського нафтопереробного заводу, який належить «Роснафті».