Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»

Єгор Голівець
Єгор Голівець
фото з відкритих джерел

Пезешкіан звернувся російською і заявив про підтримку Москви у протистоянні

Президент Ірану Масуд Пезешкіан подякував Володимиру Путіну за підтримку та «натхнення у війні» зі США, опублікувавши відповідний допис у соцмережі X. Про це повідомляє «Главком».

скріншот: @drpezeshkian

«Заяви президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії», – йдеться у дописі Пезешкіана.

У своїй заяві він підкреслив важливість підтримки з боку Росії та наголосив на формуванні нових зв’язків між країнами. Водночас звернення було оприлюднене в соціальній мережі X, яка заблокована як в Ірані, так і в Росії.

Нагадаємо, що Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. Запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим».

Читайте також

Тегеран погодився на діалог, але вимагає повного зняття санкцій
Іран заявив про готовність до угоди зі США, але є нюанс
24 березня, 19:07
Дим над містом після атаки РФ
Масована атака на Вінницю: є загиблий та поранені
24 березня, 19:02
Венс прокоментував відставку голови контртерористичного центру США через війну в Ірані
Венс прокоментував відставку голови контртерористичного центру США через війну в Ірані
18 березня, 22:58
17 березня – День мобілізаційного працівника
День мобілізаційного працівника України 2026: історія свята, привітання та чому ця служба є критичною для оборони
17 березня, 07:31
Азізі: Дії України щодо допомоги Ізраїлю за допомогою безпілотників перетворюють всю територію України на законну та легальну ціль
Іран погрожує Україні через допомогу Ізраїлю
14 березня, 14:28
Онколог Антон Шкіряк пояснив, як війна впливає на здоров’я українців
Як стрес під час війни збільшує ризик розвитку раку в українців? Відповідь онколога
12 березня, 08:25
Ключова особливістю FP-9 залишається висока швидкість під час ураження цілі
Україна замінить дорогі Atacms власною ракетою на 800 км: подробиці
10 березня, 09:33
ФБР оприлюднило інтерв’ю у справі Епштейна зі звинуваченнями Трампа
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
6 березня, 10:36
На комплекс, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб
Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо
28 лютого, 22:10

Політика

Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
Російська делегація з держдуми прибула до США: навіщо цей візит
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Трамп принизив британські авіаносці: деталі
Трамп принизив британські авіаносці: деталі

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Сьогодні, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

