Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»

Президент Ірану зробив заяву про роль Путіна у війні зі США

Пезешкіан звернувся російською і заявив про підтримку Москви у протистоянні

Президент Ірану Масуд Пезешкіан подякував Володимиру Путіну за підтримку та «натхнення у війні» зі США, опублікувавши відповідний допис у соцмережі X. Про це повідомляє «Главком».

«Заяви президента Путіна та підтримка російського народу надихають нас у цій війні. Опір і мужність іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку Східної Азії країнами регіону. Від імені народу Ірану дякую уряду та народу Росії», – йдеться у дописі Пезешкіана.

У своїй заяві він підкреслив важливість підтримки з боку Росії та наголосив на формуванні нових зв’язків між країнами. Водночас звернення було оприлюднене в соціальній мережі X, яка заблокована як в Ірані, так і в Росії.

Нагадаємо, що Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. Запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим».