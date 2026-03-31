Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я

glavcom.ua
Єгор Голівець
У Москві заявили, що чіткої пропозиції не було, і переклали відповідальність на Київ

У Кремлі відреагували на заяви щодо можливого перемир’я на Великдень та поставили під сумнів наявність конкретної ініціативи з боку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не озвучив чіткої пропозиції щодо встановлення «режиму тиші».

«Він, як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир'я, хоч яке, хоч великоднє. Ми ще раз повторюємо: Зеленський повинен взяти на себе відповідальність і прийняти відповідні рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я», – сказав Пєсков.

Напередодні, 30 березня, Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята», – наголосив президент. Він також зазначив, що за короткий період перемир’я Росія не зможе суттєво посилити свої позиції.

Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що Україна демонструє готовність до переговорів, тоді як Росія не проявляє зацікавленості у припиненні вогню.

«Зеленський продовжує йти на поступки та демонструвати готовність України до дипломатичного діалогу та зобов'язань щодо безумовного припинення вогню, тоді як РФ продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена в припиненні вогню чи в добросовісних переговорах щодо припинення війни», – йдеться у звіті.

Водночас голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що слова Зеленського «не слід сприймати серйозно».

Нагадаємо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. 

