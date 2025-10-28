Головна Країна Кримінал
Агентка РФ шпигувала за військовими під виглядом прибиральниці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Агентка РФ шпигувала за військовими під виглядом прибиральниці
Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фот: СБУ

54-річна жителька Дружківки збирала персональні дані та інформацію про бойові позиції захисників

Служба безпеки України затримала на Донеччині російську агентку, яка використовувала послуги клінінгу для шпигунства за українськими військовими. Нею виявилася 54-річна мешканка прифронтової Дружківки, яка, за даними слідства, чекала на окупацію міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За інструкцією ворога жінка розміщувала в місцевих Telegram-каналах оголошення про надання послуг з прибирання житла. Таким чином вона «легально» проникала до орендованих осель українських воїнів, які беруть участь у боях на передовій.

Під виглядом клінінгових робіт агентка приховано фотографувала документи та особисте майно військових. Фігурантка намагалася втертися у довіру до захисників, щоб завуальовано випитувати про їхні бойові позиції та завдання.

Зібрані відомості жінка «зливала» у спеціально створений російськими спецслужбами чат-бот. За наявними даними, персональні дані та адреси українських воїнів були потрібні ворогу для підготовки бойових та вербувальних операцій.

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем проживання та вилучили у неї смартфон, який вона використовувала для передачі агентурних відомостей.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

«Для вчинення злочину фігурант придбав п'ятилітрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інструкцією російської спецслужби чоловік мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

Теги: росія СБУ Донеччина

