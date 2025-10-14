Олег Царьов: чим зараз займається екснардеп, у якого Зеленський забрав громадянство

Колишній нардеп та проросійський політик продовжує антиукраїнську діяльність із Росії, фінансує окупаційні війська та став об’єктом замахів через співпрацю з державою-агресором

Олег Царьов – колишній нардеп і екскандидат у президенти України, колишній активний регіонал та проросійський політик, який став відомий підтримкою «російського миру», колабораційною діяльністю та антиукраїнськими заявами. «Главком» розповідає детальніше про Олега Царьова та пояснює, чому президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення його українського громадянства.

Рання кар'єра та шлях у політику

Олег Царьов народився 2 червня 1970 року в Дніпрі. Після закінчення Московського інженерно-фізичного інституту у 1992 році повернувся в Україну і розпочав бізнес-кар'єру. У 1990-х роках Царьов керував різними компаніями – від страхових товариств до паперової фабрики та хлібокомбінату.

Політичну діяльність розпочав у 2002 році, коли вперше став народним депутатом України. Протягом чотирьох скликань (IV–VII) представляв у Верховній Раді «Партію регіонів», ставши одним із відомих облич цієї сили.

У парламенті Царьов здобув репутацію активного учасника політичних протистоянь та конфліктів, зокрема під час ратифікації скандальних Харківських угод.

Антиукраїнська діяльність та співпраця з окупантами

Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і перебуває в розшуку українських правоохоронних органів. Він голосував за «Харківські угоди», що дозволяли Чорноморському флоту РФ залишатися в Севастополі до 2042 року, підтримував закон «Про засади державної мовної політики» та критикував День Конституції України. Царьов виступав за силовий розгін Євромайдану і підтримував так звані «диктаторські закони».

У 2014 році політик намагався очолити «Південно-Східний рух», підтримував псевдореспубліки «ЛДНР» і став «спікером парламенту Новоросії», закликаючи до порушення територіальної цілісності України. Через це проти нього відкривали кримінальні справи, а пізніше його заочно засудили до 12 років ув’язнення.

Царьов підтримує «диктаторські закони» фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ встановила співпрацю Царьова з окупантами. У 2023 році йому повідомили про підозру у державній зраді та фінансуванні Росгвардії, за що призначили заочний термін 8 років ув’язнення. Також СБУ арештувала його нерухомість у Дніпрі, на Київщині та в Криму на загальну суму понад 460 млн грн.

У Царьова вилучено:

два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;

квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

За даними Офісу Генпрокурора, Царьов фінансував збройні формування окупаційної влади на території Криму. «Їх переведено на рахунки «федерального державного унітарного підприємства «Охорона» Федеральної служби військ національної гвардії РФ. Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму», – зазначили в ОГП.

Замах на Царьова

У жовтні 2023 року в Ялті стався замах на життя Царьова: невідомий двічі вистрілив у його будинку, після чого політик був госпіталізований у тяжкому стані. За даними джерел, спецоперацію організувала СБУ, а Царьов довгий час перебував під охороною Росгвардії.

«Замах на колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова в Криму слід ставити в один ряд із вбивством журналістки Дарії Дугіної, воєнкора Владлена Татарського (Максима Фоміна) та замахом на письменника Захара Прилепіна. Я думаю, тут немає сенсу шукати іншого сліду, окрім українського. Це методи терору, замахів на вбивства, що вийшли далеко за межі України. Потрібно згадати і Дугіну, і Татарського, і Прилепіна. Ось обрали новим об'єктом Царьова», – заявив так званий сенатор від Криму Сергій Цеков.

Колишній регіонал називає людей Януковича «дурнями, злодіями та зрадниками»

Колишній нардеп і підозрюваний у державній зраді Олег Царьов, який раніше був активним членом Партії регіонів та підтримував Віктора Януковича, несподівано змінив політичний курс. За його словами, люди Януковича були «дурнями, злодіями та зрадниками».

Раніше Царьов активно захищав режим експрезидента, називаючи його опонентів нацистами, радикалами та агентами США. Тепер же він відкрито називає регіоналів корупціонерами і визнає провал планів Кремля щодо захоплення України.

Зрадник також зізнався, що брав участь у вторгненні, проте ніколи не знав усіх деталей операцій. Він зазначив, що російська армія «думала, що все буде легко» і не очікувала, що українці чинитимуть такий сильний опір. Американські офіційні особи раніше охарактеризували Царьова як маріонеткового лідера, якого Кремль планував поставити в Україні.

Попри кримінальні справи та замахи, Царьов продовжує вести антиукраїнську діяльність через свій Telegram-канал і проросійські медіа. Він коментує ситуацію в Україні, визнаючи, що українська енергетика має «разючі здібності до регенерації», і заявляє, що Путін не здатен її знищити.

Зрадник порівняв колишню красу Донецька з нинішнім занепадом фото з відкритих джерел

Зрадник Царьов розповів неприємну правду про життя в окупації

Олег Царьов під час одного з пропагандистських стрімів заявив, що у разі поразки Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях».

Політик-втікач та державний зрадник Олег Царьов емоційно прокоментував нинішній стан тимчасово окупованого Донецька. За його словами, місто втратило колишню красу та належну інфраструктуру: «Було місто троянд, стало місто пакетів в унітазі. Трагедія».

Царьов додав, що вода у місті подається лише раз на три дні, через що мешканці змушені викидати пакети унітазів у сміття або під вікна: «З такими борються сусіди».

Він нагадав, яким був Донецьк до війни: «Донецьк у моїй пам'яті – місто троянд. Зразкове місто. Так було завжди, ще з радянських часів – шахтарський регіон був на особливому постачанні». Зрадник України також натякнув, що занепад міста став наслідком окупаційної влади.