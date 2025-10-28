Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля

Мережею поширились кадри, на яких зображено мобільну вогневу групу, що чергує поблизу Кремля

Моббс висміяла російську протиповітряну оборону, яка захищала Кремль

Донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс висміяла російську протиповітряну оборону, яка захищала Кремль під час нічної атаки дронів на Москву. Про це вона написала допис у соціальній мережі Х, пише «Главком».

Моббс поділилась кадром, який уночі, 27 жовтня поширився мережею, на якому мобільна вогнева група чергує біля Кремля та написала: «Стривайте. Мене запевняли, що Росія – це наддержава. Фраза «Київ за три дні» перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба».

Раніше Моббс різко висловилася щодо того, що на Алясці червоний килим для Путіна стелили саме американські військові.

Також вона потролила одну з головних пропагандисток Росії Маргариту Симоньян.

Симоньян опублікувала матеріал Financial Times про рішення США припинити фінансування програм навчання та оснащення армій країн Східної Європи (зокрема Естонії, Латвії та Литви) та написала: «Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність армії Естонії скорочується з 11 до 8».

Своєю чергою Моббс відповіла російській пропагандистці: «Розкажіть нам, як ваша велика, зла армія взяла Київ за три дні. Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність російської армії скоротилася більш ніж на мільйон осіб».