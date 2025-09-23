Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Парад економічної брехні Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Весь цей парад брехні Путіна відбувався під акомпанемент негативних подій
фото: ukrinform.ua

Росія на межі економічної кризи

Минулий тиждень у РФ завершився просто історичною істерикою Путіна, який аж виплигував зі штанців, щоб заперечити початок економічної кризи у РФ. Пістонів вставили міністру Мінекономрозвитку РФ Решетнікову, який терміново перевзувся і таки розгледів економічне зростання у РФ аж на 0,37%. З інформаційного обрію самоусунувся голова «Сберу» Герман Греф та інші персонажі, які метушились між кланами Ростеха та ЦБР-СЗР.

Мотивів на першій погляд ідіотської поведінки Путіна є як мінімум три:

• 1 •

За кілька днів уряду доведеться опублікувати бюджет на 2026 рік. Виходячи з риторики міністра фінансів Сілуанова, федеральний бюджет буде продуктом творчості не тільки фінансистів, але й фантастів. Щоб переконати бізнес та населення, що РФ потягне війну, у 2026 році до бюджету потрібно закладати гарні (хоча й фантастичні) прогнози. А гарні прогнози під негативний фон розмов про економічну кризу дуже погано сприймаються. Втрата довіри, голосування «валютним та податковим рублем» та фондовим індексом – це ті атрибути, які навіть російська пропаганда нездатна зломити. Тож напередодні обговорення та схвалення бюджету всі мають робити вигляд, що у РФ все добре. А після прийняття бюджет 5-10 разів можна і переглянути.

• 2 •

Настрої на російському внутрішньому ринку дуже погані. Тому путінська команда намагається штучно роздмухати ділові очікування, щоб бізнес та населення вірили в «світле майбутнє». Оскільки інструментів для розбудови світлого майбутнього все менше, то почали використовувати вербальні інтервенції – пропаганду (вмовляння, що все добре і буде добре).

• 3 •

Поки влада РФ не визнає офіційно економічну кризу, стан її економіки і ризики для регіонів не стануть легальними козирними картами України на майбутніх мирних переговорах, які колись та відбудуться.

Весь цей парад брехні Путіна відбувався під акомпанемент негативних подій, які вказували, що російська влада не даремно прикладає зусилля для штучного розігрівання ділових очікувань. Подій було так багато, що перелічу тільки основні:

  • 15/09 ЦБР зізнався, що фінансові потоки вказують на уповільнення економічної активності у серпні.
  • 16/09 АвтоВАЗ заявив, що з 29 вересня знову переходить на скорочений робочий тиждень. Того ж дня Росстат повідомив, що продаж алкоголю у РФ за 8 місяців знизився на 11,4% (привіт нашим прихильникам підвищення акцизів на алкоголь, у Вас є шанс подивитись, що з цього буває).
  • 17/09 Стало відомо, що інфляційні очікування населення у РФ знизились до мінімуму з вересня 2024 року. Наче позитивна новина, але не зовсім. Літній дефляційний тренд був вкрай слабким, тому він збив очікування, але не настільки, як на це сподівались в ЦБР, про що в ЦБР зізнались вже 18/09. Ситуація з подальшим зниженням ставки ЦБР доволі складна, оскільки темпи зниження середньої максимальної ставки за депозитами у РФ впали в 5,3 раза (серпень до липня), сильно впала і маржа між ставкою ЦБР та середньою максимальною ставкою за депозитами. Такі тренди вказують, що у ЦБР дійсно досить невеликий простір для маневру при подальшому зниженні власної ставки під тиском групи Ростеха.
  • 18/09 Споживча впевненість у РФ у третьому кварталі трохи знизилася, а Мінфін РФ зізнався, що поставив закупівлю алмазів «Алроса» до Гохрану на паузу. Головному казначею Кремля явно не вистачало коштів на поточні потреби, було не до діамантів.
  • 19/09 вийшла статистика оборонного «Промсвязьбанку» (ПСБ), яка ясно вказує на те, що малий бізнес у РФ перебуває у зоні мінімального оптимізму. Якщо ж врахувати, що опитування фінансував державний банк, який обслуговує ВПК РФ, то картина зовсім нерайдужна.

Ну і на завершенні тижня російських інвесторів на Мосбіржі розчарувало вторинне розміщення акцій ВТБ. За таке розміщення я його нагородив почесним титулом «всратий».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда бюджет путін статистика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи чекати український розворот на схід?
Україна розвертається до Китаю?
14 вересня, 20:09
На ділянці магістрального нафтопроводу «Рязань-Москва» розпочалася сильна пожежа
У Рязанській області вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – ЗМІ
27 серпня, 13:11
Росія продовжує виділяти кошти на ядерне стримування
Чи вплинула війна проти України на ядерний потенціал Росії
28 серпня, 05:14
Путін виступив на саміті Шанхайської організації співробітництва
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 08:49
Кіноян у складі «Грузинського легіону» захищав Україну від російських окупантів
Вірменія затримала бійця «Грузинського легіону», якого розшукувала РФ
9 вересня, 10:31
Джей Ді Венс також зазначив, що Україна у свою чергу домагається гарантій безпеки
Венс назвав площу України, яку планує захопити Росія
10 вересня, 14:11
Системи протидії дронам необхідно терміново вдосконалювати, наголошує Яаккола
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
15 вересня, 18:49
У складі одеського «Чорноморця» Парфьонов був дворазовим володарем Кубка України
Ексгравець збірної України з футболу очолив російський клуб
16 вересня, 10:28
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)
20 вересня, 01:35

Віталій Шапран

Парад економічної брехні Путіна
Парад економічної брехні Путіна
Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився
Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився
Фінансовий колапс у РФ: бюджет летить у прірву війни
Фінансовий колапс у РФ: бюджет летить у прірву війни
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
Чому Москва панікує після заяв Трампа
Чому Москва панікує після заяв Трампа
Чи зламає Трамп міжнародні правила гри?
Чи зламає Трамп міжнародні правила гри?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2025
3474
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
2433
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
2207
Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала нового гендиректора
1689
В Італії спалахнули масові протести (фото)

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua