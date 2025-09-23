Парад економічної брехні Путіна

Росія на межі економічної кризи

Минулий тиждень у РФ завершився просто історичною істерикою Путіна, який аж виплигував зі штанців, щоб заперечити початок економічної кризи у РФ. Пістонів вставили міністру Мінекономрозвитку РФ Решетнікову, який терміново перевзувся і таки розгледів економічне зростання у РФ аж на 0,37%. З інформаційного обрію самоусунувся голова «Сберу» Герман Греф та інші персонажі, які метушились між кланами Ростеха та ЦБР-СЗР.

Мотивів на першій погляд ідіотської поведінки Путіна є як мінімум три:

• 1 •

За кілька днів уряду доведеться опублікувати бюджет на 2026 рік. Виходячи з риторики міністра фінансів Сілуанова, федеральний бюджет буде продуктом творчості не тільки фінансистів, але й фантастів. Щоб переконати бізнес та населення, що РФ потягне війну, у 2026 році до бюджету потрібно закладати гарні (хоча й фантастичні) прогнози. А гарні прогнози під негативний фон розмов про економічну кризу дуже погано сприймаються. Втрата довіри, голосування «валютним та податковим рублем» та фондовим індексом – це ті атрибути, які навіть російська пропаганда нездатна зломити. Тож напередодні обговорення та схвалення бюджету всі мають робити вигляд, що у РФ все добре. А після прийняття бюджет 5-10 разів можна і переглянути.

• 2 •

Настрої на російському внутрішньому ринку дуже погані. Тому путінська команда намагається штучно роздмухати ділові очікування, щоб бізнес та населення вірили в «світле майбутнє». Оскільки інструментів для розбудови світлого майбутнього все менше, то почали використовувати вербальні інтервенції – пропаганду (вмовляння, що все добре і буде добре).

• 3 •

Поки влада РФ не визнає офіційно економічну кризу, стан її економіки і ризики для регіонів не стануть легальними козирними картами України на майбутніх мирних переговорах, які колись та відбудуться.

Весь цей парад брехні Путіна відбувався під акомпанемент негативних подій, які вказували, що російська влада не даремно прикладає зусилля для штучного розігрівання ділових очікувань. Подій було так багато, що перелічу тільки основні:

15/09 ЦБР зізнався, що фінансові потоки вказують на уповільнення економічної активності у серпні.

16/09 АвтоВАЗ заявив, що з 29 вересня знову переходить на скорочений робочий тиждень. Того ж дня Росстат повідомив, що продаж алкоголю у РФ за 8 місяців знизився на 11,4% (привіт нашим прихильникам підвищення акцизів на алкоголь, у Вас є шанс подивитись, що з цього буває).

17/09 Стало відомо, що інфляційні очікування населення у РФ знизились до мінімуму з вересня 2024 року. Наче позитивна новина, але не зовсім. Літній дефляційний тренд був вкрай слабким, тому він збив очікування, але не настільки, як на це сподівались в ЦБР, про що в ЦБР зізнались вже 18/09. Ситуація з подальшим зниженням ставки ЦБР доволі складна, оскільки темпи зниження середньої максимальної ставки за депозитами у РФ впали в 5,3 раза (серпень до липня), сильно впала і маржа між ставкою ЦБР та середньою максимальною ставкою за депозитами. Такі тренди вказують, що у ЦБР дійсно досить невеликий простір для маневру при подальшому зниженні власної ставки під тиском групи Ростеха.

18/09 Споживча впевненість у РФ у третьому кварталі трохи знизилася, а Мінфін РФ зізнався, що поставив закупівлю алмазів «Алроса» до Гохрану на паузу. Головному казначею Кремля явно не вистачало коштів на поточні потреби, було не до діамантів.

19/09 вийшла статистика оборонного «Промсвязьбанку» (ПСБ), яка ясно вказує на те, що малий бізнес у РФ перебуває у зоні мінімального оптимізму. Якщо ж врахувати, що опитування фінансував державний банк, який обслуговує ВПК РФ, то картина зовсім нерайдужна.

Ну і на завершенні тижня російських інвесторів на Мосбіржі розчарувало вторинне розміщення акцій ВТБ. За таке розміщення я його нагородив почесним титулом «всратий».