Сирський показав британському генералу НАТО, як горить Туапсе

Під час зустрічі з генералом Річардом Ширреффом головнокомандувач ЗСУ продемонстрував кадри ураження російського нафтового термінала

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES показав голові ради, британському генералу Річарду Ширреффу, відео удару по нафтовому терміналу в Туапсе. Про це «Главкому» повідомили джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

Ширрефф у 2011–2014 роках був заступником Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, автор книги «2017: Війна з Росією». У зустрічі також взяв участь генерал-лейтенант Павел Мацко – заступник начальника Генштабу збройних сил Словаччини у 2013–2018 роках.

Сирський зустрівся з генералами Річардом Ширреффом та Павелом Мацком фото: Олександр Сирський

«Поінформував колег про оперативну ситуацію на фронті. Ми системно послаблюємо спроможності противника вести війну – цілеспрямовано знищуємо ресурси, логістику та воєнний потенціал», – написав Сирський за підсумками зустрічі. Саме в цьому контексті головнокомандувач і продемонстрував британському генералу відео ураження Туапсе.

Рада ARES (Allied Reform and Expert Support) – новий дорадчий орган при головнокомандувачі ЗСУ, до якого увійшли високопоставлені військові експерти країн-партнерів. За словами Сирського, інтерес до участі в раді серед іноземних військових зростає.

Нагадаємо, уночі 20 квітня 2026 року безпілотники вчергове атакували місто Туапсе в Краснодарському краї. Під удар потрапив Туапсинський нафтопереробний завод. Варто наголосити, що це не перша атака дронів на місцевий нафтопереробний завод.

Туапсинський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря. Завод входить до структури російської державної компанії «Роснєфть» і працює як великий експортноорієнтований НПЗ із прив’язкою до морського термінала в Туапсе. Це дозволяє відвантажувати нафтопродукти прямо на танкери для експорту.

За масштабом це один із найбільших російських НПЗ. Його потужність оцінюється близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Це підприємство також є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Протягом 2024–2026 років Туапсинський нафтопереробний завод та супутня портова інфраструктура стали регулярними цілями масованих атак, що призвело до систематичних збоїв у виробництві та експорті нафтопродуктів.