Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло

Перший контракт білоруса з армією РФ було укладено в липні 2022 року, а останній – у липні 2025-го

За першу половину 2025 року 157 білорусів підписали контракт з російською армією

Кількість громадян Білорусі, які підписали контракти на службу в російській армії, значно зросла за останні роки. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідство.Інфо», «Білоруського розслідувальницького центру» та активістів KibOrg, передає «Главком».

Журналісти отримали список із 1031 білоруса, які стали частиною Збройних сил РФ. Перший контракт було укладено в липні 2022 року, а останній – у липні 2025-го.

у 2022 році контракти підписали лише 6 білорусів;

у 2023 році їх кількість зросла до 235;

у 2024 році – до 518;

за першу половину 2025 року – 157.

За даними проєкту «Хочу жити», за перше півріччя 2025 року контракти уклали 596 білорусів, що майже в 100 разів більше, ніж у 2022 році. Понад 10% із них уже загинули, а 8% вважаються зниклими безвісти. Це означає, що майже кожен п'ятий білоруський військовий, який приєднався до російської армії, не повернувся.

До слова, «Неконтрольована епідемія» – так експерти називають ситуацію з гепатитами В і С та ВІЛ у російській армії. Тисячі військових РФ, маючи підтверджені діагнози, воюють проти України. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає «Главком». Шляхи зараження були різними – від самостійних ін’єкцій наркотика до багаторазового використання шприців під час знеболювання у госпіталях.

Виявлених хворих військових, однак, не комісують, вони і далі перебувають на фронті в Україні, хоча існує наказ Міноборони РФ, який прямо це забороняє.

Відомо, що станом на 31 грудня 2024 року в Росії проживало 1 215 145 росіян із лабораторно підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції.

Раніше «Главком» повідомляв, що британська розвідка проаналізувала стан медицини в російській армії. Російська армія відчуває серйозні проблеми з медичною допомогою на всіх рівнях. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування. Солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.