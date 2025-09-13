Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
Перший контракт білоруса з армією РФ було укладено в липні 2022 року, а останній – у липні 2025-го
фото з відкритих джерел

За першу половину 2025 року 157 білорусів підписали контракт з російською армією

Кількість громадян Білорусі, які підписали контракти на службу в російській армії, значно зросла за останні роки. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідство.Інфо», «Білоруського розслідувальницького центру» та активістів KibOrg, передає «Главком».

Журналісти отримали список із 1031 білоруса, які стали частиною Збройних сил РФ. Перший контракт було укладено в липні 2022 року, а останній – у липні 2025-го.

  • у 2022 році контракти підписали лише 6 білорусів;
  • у 2023 році їх кількість зросла до 235;
  • у 2024 році – до 518;
  • за першу половину 2025 року – 157.

За даними проєкту «Хочу жити», за перше півріччя 2025 року контракти уклали 596 білорусів, що майже в 100 разів більше, ніж у 2022 році. Понад 10% із них уже загинули, а 8% вважаються зниклими безвісти. Це означає, що майже кожен п'ятий білоруський військовий, який приєднався до російської армії, не повернувся.

До слова, «Неконтрольована епідемія» – так експерти називають ситуацію з гепатитами В і С та ВІЛ у російській армії. Тисячі військових РФ, маючи підтверджені діагнози, воюють проти України. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає «Главком». Шляхи зараження були різними – від самостійних ін’єкцій наркотика до багаторазового використання шприців під час знеболювання у госпіталях.

Виявлених хворих військових, однак, не комісують, вони і далі перебувають на фронті в Україні, хоча існує наказ Міноборони РФ, який прямо це забороняє.

Відомо, що станом на 31 грудня 2024 року в Росії проживало 1 215 145 росіян із лабораторно підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції. 

Раніше «Главком» повідомляв, що британська розвідка проаналізувала стан медицини в російській армії. Російська армія відчуває серйозні проблеми з медичною допомогою на всіх рівнях. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування. Солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.

Теги: Білорусь росія окупанти армія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року
15 серпня, 08:28
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
15 серпня, 21:21
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11119 танків
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 серпня, 07:30
За оцінкою ISW, Нікіфоров навряд чи внесе якісь суттєві зміни, оскільки він перебуває в секторі Північної групи військ уже більше року
ISW: Росія офіційно підтвердила заміну командувача Північної групи військ
22 серпня, 08:12
Міністр оборони Бельгії наголосив, що для укладення мирної угоди потрібно посилити санкції проти Росії
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
Їжу та боєприпаси Вуду доставляли й скидали з важких бомберів
Боєць пів року стримував ворога у зруйнованому Вовчанську
30 серпня, 18:15
Богдан Верхомій був учасником Антитерористичної операції (АТО)на сході України
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія
7 вересня, 09:00
У МЗС України не погодилися з оцінкою польського президента
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував
9 вересня, 14:55
Президент повідомив, що жорсткі активні дії тривають в прикордонні Сумщини
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
8 вересня, 19:46

Соціум

Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
Німеччина вимагає посилити обмеження на видачу віз росіянам
Німеччина вимагає посилити обмеження на видачу віз росіянам
США відстежуватимуть коментарі працівників Пентагону, які схвалюють вбивство Чарлі Кірка
США відстежуватимуть коментарі працівників Пентагону, які схвалюють вбивство Чарлі Кірка
Польща ухвалила закон, який змінює правила виплат для українських біженців
Польща ухвалила закон, який змінює правила виплат для українських біженців
Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
Генерал НАТО: Пілоти не повинні думати про вартість ракет, захищаючи громадян
Вбивство Чарлі Кірка: встановлено особу підозрюваного
Вбивство Чарлі Кірка: встановлено особу підозрюваного

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua