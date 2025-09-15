Politico пояснив, чому Путін не може відмовитися від війни

Путін став «президентом війни» і повернення до мирного життя буде розцінене як пониження в посаді

Диктатор Володимир Путін обіцяв росіянам перемогу не лише над Україною, а й над «колективним Заходом»

Росія відправила 19 безпілотників на територію Польщі, що, на думку експертів, є сигналом від Володимира Путіна про відсутність намірів закінчувати війну найближчим часом. Ця повітряна атака сталася після серії масштабних обстрілів України, які тривали протягом тижня, і призвели до загибелі десятків людей та пошкодження урядових будівель у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Політологи вважають, що для Путіна продовження «тліючого конфлікту» із Заходом є запорукою політичного виживання. Як зазначив аналітик Микола Петров, Путін став «президентом війни», і повернення до мирного життя буде розцінене як пониження в посаді. Хоча зараз російська армія має певні успіхи на фронті завдяки дефіциту озброєння в України, цей прогрес є оманливим, оскільки досягається ціною величезних втрат, які, за оцінками, сягають мільйона осіб. Крім того, війна негативно впливає на російську економіку.

Експерти зазначають, що головною загрозою для Путіна є не ліберальна опозиція, а група націоналістів, яким він обіцяв перемогу не лише над Україною, а й над «колективним Заходом». За словами колишнього російського дипломата Олександра Бауніна, в агресивній частині військово-політичного істеблішменту існує бажання знищити НАТО і показати його недієздатність.

Аналітик Кирило Рогов вважає, що атакою на Польщу Путін посилає сигнал західним лідерам, які обговорюють надання Україні гарантій безпеки. Цей крок демонструє, що Росія може атакувати країни НАТО, які, як виявилося, не мають належних систем оборони. Такі атаки, як зазначив Баунін, є перевіркою рішучості Альянсу захищати своїх членів. Кремль відкидає звинувачення, стверджуючи, що дрони не мали наміру атакувати польські об'єкти. Рогов охарактеризував це як «типовий путінський тролінг і зондування», що дозволяє інтерпретувати подію як навмисну або випадкову.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

До слова, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, висловив думку, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні. За його словами, якби Пекін припинив свою підтримку Росії, конфлікт міг би завершитися вже наступного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Келлог зазначив, що у партнерстві між Китаєм і Росією саме РФ є «молодшим партнером». Він пояснив це тим, що КНР має значну економічну, військову та історичну перевагу.