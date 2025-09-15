Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico пояснив, чому Путін не може відмовитися від війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico пояснив, чому Путін не може відмовитися від війни
Путін став «президентом війни» і повернення до мирного життя буде розцінене як пониження в посаді
фото з відкритих джерел

Диктатор Володимир Путін обіцяв росіянам перемогу не лише над Україною, а й над «колективним Заходом»

Росія відправила 19 безпілотників на територію Польщі, що, на думку експертів, є сигналом від Володимира Путіна про відсутність намірів закінчувати війну найближчим часом. Ця повітряна атака сталася після серії масштабних обстрілів України, які тривали протягом тижня, і призвели до загибелі десятків людей та пошкодження урядових будівель у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Політологи вважають, що для Путіна продовження «тліючого конфлікту» із Заходом є запорукою політичного виживання. Як зазначив аналітик Микола Петров, Путін став «президентом війни», і повернення до мирного життя буде розцінене як пониження в посаді. Хоча зараз російська армія має певні успіхи на фронті завдяки дефіциту озброєння в України, цей прогрес є оманливим, оскільки досягається ціною величезних втрат, які, за оцінками, сягають мільйона осіб. Крім того, війна негативно впливає на російську економіку.

Експерти зазначають, що головною загрозою для Путіна є не ліберальна опозиція, а група націоналістів, яким він обіцяв перемогу не лише над Україною, а й над «колективним Заходом». За словами колишнього російського дипломата Олександра Бауніна, в агресивній частині військово-політичного істеблішменту існує бажання знищити НАТО і показати його недієздатність.

Аналітик Кирило Рогов вважає, що атакою на Польщу Путін посилає сигнал західним лідерам, які обговорюють надання Україні гарантій безпеки. Цей крок демонструє, що Росія може атакувати країни НАТО, які, як виявилося, не мають належних систем оборони. Такі атаки, як зазначив Баунін, є перевіркою рішучості Альянсу захищати своїх членів. Кремль відкидає звинувачення, стверджуючи, що дрони не мали наміру атакувати польські об'єкти. Рогов охарактеризував це як «типовий путінський тролінг і зондування», що дозволяє інтерпретувати подію як навмисну або випадкову.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

До слова, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, висловив думку, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні. За його словами, якби Пекін припинив свою підтримку Росії, конфлікт міг би завершитися вже наступного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Келлог зазначив, що у партнерстві між Китаєм і Росією саме РФ є «молодшим партнером». Він пояснив це тим, що КНР має значну економічну, військову та історичну перевагу.

Теги: путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На момент атаки в транспортному засобі було п’ятеро поліцейських
Росіяни атакували авто поліцейських на Харківщині, троє поранених
11 вересня, 13:08
Михайло Сцельніков ділився в чатах планами виїхати з України та шукав шляхи для цього
Убивця Парубія ненавидів Україну і підтримував росіян іще з 2014 року – розслідування
7 вересня, 17:40
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
2 вересня, 01:38
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
31 серпня, 06:59
Зеленський назвав напрямок фронту, де росіяни готують наступ
Зеленський назвав напрямок фронту, де росіяни готують наступ
29 серпня, 15:26
Ворог штурмує, ЗСУ тримають ключові напрямки
Ворог вклинився на стику трьох областей: огляд з фронту
29 серпня, 11:15
Російські пропагандистські ЗМІ підтверджують, що з початку серпня Росія втратила приблизно 13% своїх потужностей з переробки нафти
Паливна криза Росії: порожні заправки від окупованого Криму до Курильських островів
23 серпня, 12:25
Лукашенко також торкнувся теми мирного врегулювання війни в Україні
Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна
22 серпня, 14:14
Ольга Рукавішнікова зуміла відновитися після важкого поранення за два місяці
Військова після важкого поранення розповіла, що відчувала, будучи у комі
16 серпня, 21:15

Політика

Politico пояснив, чому Путін не може відмовитися від війни
Politico пояснив, чому Путін не може відмовитися від війни
Грем закликав Європу підтримати Трампа та запровадити санкції проти торгових партнерів РФ
Грем закликав Європу підтримати Трампа та запровадити санкції проти торгових партнерів РФ
Путін укріплює свій режим такими ж старими політиками та військовими, як він сам – The Times
Путін укріплює свій режим такими ж старими політиками та військовими, як він сам – The Times
Данія прискорить будівництво заводу ракетного палива для України, ігноруючи власні закони
Данія прискорить будівництво заводу ракетного палива для України, ігноруючи власні закони
Конгрес США не ухвалить нових санкцій проти РФ без згоди Трампа
Конгрес США не ухвалить нових санкцій проти РФ без згоди Трампа
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua