У Ленінградській області безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ»

Очільник Ленінградської області стверджує, що загрози розливу нафтопродуктів начебто немає

За словами губернатора регіону, ППО начебто знищила понад 30 БпЛА

Безпілотники атакували порт «Приморськ» у Ленінградській області. Внаслідок удару сталося загоряння на одному із суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Посадовець повідомляв, що російська протиповітряна оборона начебто знищила над областю понад 30 БпЛА. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також – поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Нібито постраждалих немає.

Однак через певний час губернатор регіону заявив, що у порту «Приморськ» пожежники ліквідують загоряння на одному із суден. Начебто спрацювала система пожежогасіння. За словами посадовця, «загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає».

Оновлено

О 7:11 Дрозденко повідомив, що у Приморську пожежники ліквідували загоряння на насосній станції. За його словами, нібито обійшлося без постраждалих. Варто зазначити, що «Приморськ» – головний російський нафтоналивний порт на Фінській затоці, розташований на кінці системи нафтопроводів.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ. Ймовірно, постраждав «Лукойл», там розгорілася пожежа.

До слова, уночі на території тимчасово окупованої Луганської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, безпілотники уразили склад боєприпасів окупантів.