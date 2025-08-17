Головна Світ Політика
Представник Трампа пояснив, на які поступки пішов Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Представник Трампа пояснив, на які поступки пішов Путін
Москва пішла на поступки щодо п’яти регіонів України
Питання «обміну територіями» будуть обговорюватися на зустрічі Трампа із Зеленським 18 серпня

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що питання «обміну територіями» будуть обговорюватися на зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

За словами представника американського президента, це питання не обговорювали під час саміту Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

При цьому він додав, що Москва пішла на поступки щодо п’яти регіонів України.

«Поступки, на які погодилася піти Росія – не окуповувати всю Україну», – заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа.

Віткофф також додав, що США, мовляв, бачать з боку Росії «поміркованість». Вашингтон нібито вже проінформував європейських лідерів про пропозиції Кремля.

«Ми побачили певну поміркованість у тому, як вони (росіяни, – ред.) думають про досягнення остаточної мирної угоди. І ми вважаємо, що це подає надію. Ми поінформували європейців одразу після саміту на Алясці... Думаю, всі погодилися, що ми досягли прогресу», – заявив він.

Проте коли у Віткоффа запитали, що саме являє собою ця угода, і чи не є вона насправді тією самою «угодою», яку Путін пропонував – виведення українських військ з Донбасу в обмін на просто «припинення вогню» – Віткофф розгубився та заявив, що в нього «немає часу» обговорювати цей момент.

«Знаєте, послухайте, я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих п'яти регіонів», – заявив він.

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розповів, як ставиться до пропозиції заморозити війну по лінії фронту.

Теги: росія путін Вашингтон Москва росіяни обмін Стів Віткофф

