Гарантії безпеки для України від США: Трамп зробив заяву на шляху до Аляски

«Жодних справ, поки не вирішимо війну», – заявив Трамп перед зустріччю з Путіним

Президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, поспілкувався з журналістами та розповів, що очікує «конкретних результатів» від зустрічі з Володимиром Путіним. Президент США також окреслив свій підхід до переговорів та заявив, що його позиція щодо гарантій безпеки для України може змінитися. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky News.

Про гарантії безпеки для України

На запитання журналіста про гарантії безпеки для України Трамп відповів, що США можуть долучитися до цього питання, але це не буде у формі членства в НАТО.

«Ми можемо бути залучені разом з Європою та іншими країнами... Але це не буде членство в НАТО. Деякі речі просто не відбудуться. Але так, разом з Європою, така можливість є»,– сказав він.

«Жодних справ, поки не вирішимо війну»

Трамп зазначив, що пріоритетом на саміті є врегулювання війни, а вже потім обговорення економічних питань.

«Я помітив, що він (Путін) везе з собою багато бізнесменів, і це добре, мені це подобається, тому що вони хочуть вести бізнес, але ми не будемо займатися справами, поки не врегулюємо війну», – заявив президент.

Про територіальні поступки та «серйозні наслідки»

Президент США також повідомив, що на переговорах може обговорюватися питання територіальних обмінів, але рішення про це буде залежати від України.

«Територіальні поступки будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення... Але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну, я тут, щоб усадити його (Путіна) за стіл», – наголосив Трамп.

Він також підтвердив свої попередні погрози щодо «серйозних наслідків» для Росії, якщо вона не буде зацікавлена в мирі. «Економічні наслідки будуть дуже серйозними. Я роблю це не заради свого здоров'я. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів», – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував коротке, але надзвичайно емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social напередодні вильоту на Аляску, де відбудеться довгоочікувана зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним