Масована атака на Україну: мапа орієнтовного маршруту ракет та БпЛА уночі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
мапа: «ППО Радар»

Уночі росіяни застосували сотні «шахедів» проти України

У ніч проти 3 вересня окупанти масовано атакували Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

За попередніми даними пабліка, уночі окупанти застосували сотні «шахедів» та 10-20 крилатих ракет проти України.

Зауважимо,  що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Під ударом опинились Київщина, Кіровоградщина, Рівне, Луцьк та Хмельницький. У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Також уночі Польща підняла в повітря авіацію через атаку російської терористичної армії на Україну. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

