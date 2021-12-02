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    Зеленський присвоїв державні нагороди двом вінничанам

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    Вінничани отримали Орден &laquo;За заслуги&raquo; ІІІ ступеня отримав та звання &laquo;Заслужений донор України&raquo; - Зеленський присвоїв державні нагороди двом вінничанам
    Вінничани отримали Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав та звання «Заслужений донор України»
    Фото: Вінницька ОДА

    Відзнаки присвоїли з нагоди 30-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України

    Президент України Володимир Зеленський двом вінничанам присвоїв державні нагороди. Про це повідомляє офіційний сайт президента.

    Відзнаки присвоїли з нагоди 30-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України. А саме – за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток, а також вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

    Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав Юрій Мандрик – інженер акціонерного товариства «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект». Звання «Заслужений донор України» присвоїли Павлові Руденчуку – донору та слюсарю комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

    Надаємо, учора, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський, під час традиційного послання до Верховної Ради, анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

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    Теги: Володимир Зеленський Вінниччина президент державні нагороди
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    Зеленський присвоїв державні нагороди двом вінничанам