Зеленський присвоїв державні нагороди двом вінничанам

Відзнаки присвоїли з нагоди 30-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України

Президент України Володимир Зеленський двом вінничанам присвоїв державні нагороди. Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Відзнаки присвоїли з нагоди 30-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України. А саме – за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток, а також вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав Юрій Мандрик – інженер акціонерного товариства «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект». Звання «Заслужений донор України» присвоїли Павлові Руденчуку – донору та слюсарю комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

Надаємо, учора, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський, під час традиційного послання до Верховної Ради, анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.