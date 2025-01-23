Європа має підтримати санкційні погрози Трампа на адресу Путіна – екс-міністр Литви

Політик: Окрім санкцій потрібна військова підтримка та гарантії безпеки.

Президент США Дональд Трамп поставив російського диктатора Володимира Путіна у скрутне становище своїми санкційними погрозами. Європа має підтримати це. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у соціальній мережі X.

За його словами, Трамп поставив Путіна у скрутне становище, висунувши санкційний ультиматум.

«Я впевнений, що Путін не очікував, що все буде саме так… Тепер Путін повинен вибрати - визнати, що він боїться нових санкцій, тому що його економіка в руїнах, або довести, що його імперіалістичні амбіції не будуть обмежені цими вимогами», – написав Ландсбергіс.

The ultimatum is a step in the right direction, but we must do more - not only sanctions, but also military support and security guarantees. We must put Western might on the Ukrainian side of the scales.🧵3/4 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 22, 2025

Подібне рішення американського лідера литовський політик розцінює як «крок у правильному напрямку».

Однак окрім санкцій потрібна військова підтримка та гарантії безпеки.

By the way, if it wants to appear credible, the EU could at least announce support for Trump’s sanctions. And I trust that now even Orban will have to agree.🧵4/4 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 22, 2025

«Європа у цьому має солідаризуватися з США», – написав він.

«До речі, якщо ЄС хоче виглядати авторитетним, він міг би принаймні оголосити про підтримку санкцій Трампа. І я вірю, що тепер навіть Орбан буде змушений погодитися», – додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що Дональд Трамп зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні.

«Я збираюся зробити Росії, чия економіка занепадає, і президенту Путіну дуже велику послугу. Зупиніться зараз і припиніть цю безглузду війну! Ситуація буде тільки погіршуватися. Якщо ми не укладемо «угоду» найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на всі товари, які Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн-партнерів», – йдеться у дописі.