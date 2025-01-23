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Європа має підтримати санкційні погрози Трампа на адресу Путіна – екс-міністр Литви

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Європа має підтримати санкційні погрози Трампа на адресу Путіна – екс-міністр Литви
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
фото з відкритих джерел

Політик: Окрім санкцій потрібна військова підтримка та гарантії безпеки.

Президент США Дональд Трамп поставив російського диктатора Володимира Путіна у скрутне становище своїми санкційними погрозами. Європа має підтримати це. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у соціальній мережі X.

За його словами, Трамп поставив Путіна у скрутне становище, висунувши санкційний ультиматум.

«Я впевнений, що Путін не очікував, що все буде саме так… Тепер Путін повинен вибрати - визнати, що він боїться нових санкцій, тому що його економіка в руїнах, або довести, що його імперіалістичні амбіції не будуть обмежені цими вимогами», – написав Ландсбергіс.

Подібне рішення американського лідера литовський політик розцінює як «крок у правильному напрямку».

Однак окрім санкцій потрібна військова підтримка та гарантії безпеки.

«Європа у цьому має солідаризуватися з США», – написав він.

«До речі, якщо ЄС хоче виглядати авторитетним, він міг би принаймні оголосити про підтримку санкцій Трампа. І я вірю, що тепер навіть Орбан буде змушений погодитися», – додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що Дональд Трамп зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні. 

«Я збираюся зробити Росії, чия економіка занепадає, і президенту Путіну дуже велику послугу. Зупиніться зараз і припиніть цю безглузду війну! Ситуація буде тільки погіршуватися. Якщо ми не укладемо «угоду» найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на всі товари, які Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн-партнерів», – йдеться у дописі.

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Теги: Дональд Трамп міністр путін погрози санкції політика Європа

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