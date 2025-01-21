Військовий експерт розповів, скільки ракет щомісяця може виробляти Росія

Наразі Росія здатна виробляти 140-160 ракет щомісяця

Військовий експерт Сергія Грабський заявив, що Росія не має можливості нарощувати виробництво виробництво ракет. Наразі країна-агресорка здатна виробляти 140-160 ракет щомісяця. Про це він розповів в ефірі «Київ 24» .

За його словами, Росія вже тривалий час перебуває під санкціями, що впливає на її економіку та здатність виробляти зброю.

«Росія як країна перебуває під тотальними санкціями протягом десятиліття, що серйозно впливає на її можливість показувати стійкість економіки. Економіка 21 століття не може бути ізольована. Економіка 21 століття будь-якої країни має бути пов'язана з іншими країнами-виробниками. Саме тому Росія може досягти стелі свого виробництва і по багатьох показниках вона вже досягла» , – зазначив Грабський.

Він також зауважив, що більше ніж 160 ракет на місяць Росія не здатна виробляти.

« Як ми говорили пів року назад, що Росія здатна робити 140-160 ракет щомісячно, це відображається в статистиці з запуску цих ракет, яку ми бачимо на сьогоднішній день. Більше вона не може зробити», – констатував він.

Грабський також наголосив, що Україні потрібно продовжувати завдавати ударів по військовим об'єктам Росії. На його думку, економіка країни-агресорки від цього буде страждати.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на Смоленський авіаційний завод та нафтобазу у Воронезькій області.

Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі «Ліскінська» у Воронезькій області. Внаслідок атаки палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська.

Варто зазначити, що нафтобаза належить одній з найбільших російській державних корпорацій «Роснєфть».

Окрім того, Сили оборони уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу, де модернізують та виробляють бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової російської армії у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.