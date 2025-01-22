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Європейські санкції проти РФ опинились під загрозою через Орбана – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Європейські санкції проти РФ опинились під загрозою через Орбана – Bloomberg
Орбан заявляв, що чекає інавгурації Трампа, перш ніж ухвалювати рішення про санкції
фото з відкритих джерел

Продовження терміну дії санкцій потребує одноголосної підтримки усіх 27 держав-членів ЄС

Європейський Союз може не продовжити термін дії санкцій проти Російської Федерації. Причиною цьому є премʼєр Угорщини Віктор Орбан, який продовжує блокувати рішення. Про це повідомляє Bloomberg.

Продовження терміну дії санкцій потребує одноголосної підтримки усіх 27 держав-членів ЄС. У грудні минулого року Орбан казав, що хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж ухвалювати рішення про санкції. Угорський політик заявляв, що обмеження Росії начебто «шкодять європейській економіці».

Найближчими днями посли країн ЄС кілька разів зберуться, щоб обговорити продовження санкцій. Як зазначає Bloomberg, Євросоюз не має «плану Б», якщо ж Орбан не погодиться продовжити санкції.

Якщо дипломати не домовляться про продовження санкцій цього тижня, то це питання передадуть міністрам закордонних справ. Вони мають зустрітися в Брюсселі 27 січня. Проте журналісти вказують, що Євросоюз все ж планує розв'язати проблему цього тижня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці.

Як повідомлялося, радники Трампа розробляють стратегію санкцій, аби досягнути угоди між Росією та Україною в найближчі місяці.

Раніше Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Під санкції зокрема потрапила найбільша кількість суден – 183 танкерів, багато з яких входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Серед підсанкційних компаній – дві великі нафтовидобувні компанії «Газпромнефть» та «Сургутнефтегаз». 

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Російської Федерації. Під обмеження потрапили 140 різних суб’єктів.

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Теги: санкції росія Віктор Орбан Європейський союз

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