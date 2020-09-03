Чому не треба так переживати за Навального

20 серпня 2020 року Навальний був отруєний в літаку, коли намагався повернутися із Томська до Москви Світлина - www.znak.com

Росія може отримати нові санкції через отруєння Навального

Наполегливо рекомендую українським емпатам усіх мастей трохи попуститися з камланням за Навальним.

Так, труїти політичних опонентів, та ще й хімічною зброєю – погано, але це Росія, і все, що там сталося – цілком у її політичній традиції. В Росії завжди когось труять і завжди кожна нова влада – паскудніша за попередню. З урахуванням нацбольського минулого Навального та проваленого публічно «тест на Крим», покладати на нього надії щонайменше нерозумно. Хто б там не керував, єдиний прийнятний варіант співіснування мирного України з Росією залишається незмінним і передбачає відсутність Росії на мапі.

Тому єдине, що мусить турбувати Україну в ситуації з Навальним – це наслідки його отруєння для Росії. Якщо Німеччина, яка заявляє про отруєння саме «новачком», підкине ще санкцій, нам це буде на руку, адже гроші – наразі єдиний спосіб завдати Росії відчутного удару. А ми мусимо постійно нагадувати світу, що Росія – терористична держава, яка однаково поводиться як всередині, так і назовні. Українські інтереси – понад усе.

Не треба підспівувати російським лібералам. Російський ліберал – це російський консерватор, якому вчасно не заплатили. Не забувайте про це.

Джерело: блог Сергія Іванова

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