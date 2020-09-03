Євросоюз готує спільну заяву 27 країн щодо отруєння Навального – ЗМІ



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Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального - ЗМІ

Спільна заява має з'явитися до кінця дня

27 країн-членів Євросоюзу готують спільну заяву щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального бойовою речовиною «Новачком». Про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального. Зараз головне - подивитися на реакцію Росії. Спільна заява 27 країн-членів щодо цього питання з’явиться пізніше протягом дня», - повідомив Рікард Джозвяк.

Germany briefed EU ambassadors this morning on #Navalny . Key now is to see how #Russia reacts. an EU-27 statement on the issue will come later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 3, 2020

Як повідомлялося, керівник республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що ніякого отруєння не було.

Відзначимо, що в середу, 2 серпня, Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.