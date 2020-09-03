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    У світі

    Євросоюз готує спільну заяву 27 країн щодо отруєння Навального – ЗМІ

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    Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального - ЗМІ - Євросоюз готує спільну заяву 27 країн щодо отруєння Навального – ЗМІ
    Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального - ЗМІ

    Спільна заява має з'явитися до кінця дня

    27 країн-членів Євросоюзу готують спільну заяву щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального бойовою речовиною «Новачком». Про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального. Зараз головне - подивитися на реакцію Росії. Спільна заява 27 країн-членів щодо цього питання з’явиться пізніше протягом дня», - повідомив Рікард Джозвяк. 

    Як повідомлялося, керівник республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що ніякого отруєння не було.

    Відзначимо, що в середу, 2 серпня, Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

    До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. 

     Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

    Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

    До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

    Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального. 

    Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

    Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ. 

    Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

    Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

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