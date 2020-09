Євросоюз готує спільну заяву 27 країн щодо отруєння Навального – ЗМІ

Спільна заява має з'явитися до кінця дня

27 країн-членів Євросоюзу готують спільну заяву щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального бойовою речовиною «Новачком». Про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Німеччина сьогодні вранці проінформувала послів ЄС щодо Навального. Зараз головне - подивитися на реакцію Росії. Спільна заява 27 країн-членів щодо цього питання з’явиться пізніше протягом дня», - повідомив Рікард Джозвяк.

Germany briefed EU ambassadors this morning on #Navalny . Key now is to see how #Russia reacts. an EU-27 statement on the issue will come later today