Гендиректор «Шахтаря» прокоментував рішення Тимощука залишитися в Росії

Палкін здивований таким рішенням Тимощука ще й тому, що батько останнього зараз перебуває у лавах територіальної оборони

Гендиректор футбольного клубу «Шахтар» Сергій Палкін заявив, що його гравець Анатолій Тимощук проміняв Україну на гроші, залишившись у Росії. Таку думку Палкін висловив в інтерв'ю ВВС.

«Він обрав гроші замість Батьківщини та своїх батьків. Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити», − сказав гендиректор футбольного клубу.

Він додав, що у Тимощука був великий досвід тренерства. Також він непоганий як гравець. З його досвідом і досягненнями легко можна було знайти нову роботу.

Палкін також висловив здивування рішенням Тимощука залишитися у РФ у зв'язку із тим фактом. що батько футболіста зараз перебуває в теробороні та захищає Україну.

Зауважимо, що Анатолій Тимощук нині обіймає посаду тренера російського «Зеніту». Він не виступив проти російсько-української війни та не має намірів виїжджати з країни-агресорки.

У березні його позбавили звання «Почесний громадянин Луцька».

А раніше колишній менеджер футболіста Віталій Юрченко розповів, як Тимощук вихвалявся контактами у ФСБ Росії. За словами Юрченка, футболіст давно знайомий із російськими силовиками та допускав порушення правил дорожнього руху, користуючись своїм статусом.

Нагадаємо, футболіст Андрій Ярмоленко розповів про скандальну розмову з Тимощуком.

Він запитав, що Тимощук бачить ночами уві сні та чи добре йому спиться.