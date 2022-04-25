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    Гендиректор «Шахтаря» прокоментував рішення Тимощука залишитися в Росії

    Рішення Анатолія Тимощука залишитися жити й працювати у РФ збентежило багатьох колег і знайомих футболіста - Гендиректор «Шахтаря» прокоментував рішення Тимощука залишитися в Росії
    Рішення Анатолія Тимощука залишитися жити й працювати у РФ збентежило багатьох колег і знайомих футболіста
    фото з відкритих джерел

    Палкін здивований таким рішенням Тимощука ще й тому, що батько останнього зараз перебуває у лавах територіальної оборони

    Гендиректор футбольного клубу «Шахтар» Сергій Палкін заявив, що його гравець Анатолій Тимощук проміняв Україну на гроші, залишившись у Росії. Таку думку Палкін висловив в інтерв'ю ВВС.

    «Він обрав гроші замість Батьківщини та своїх батьків. Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити», − сказав гендиректор футбольного клубу.

    Він додав, що у Тимощука був великий досвід тренерства. Також він непоганий як гравець. З його досвідом і досягненнями легко можна було знайти нову роботу.

    Палкін також висловив здивування рішенням Тимощука залишитися у РФ у зв'язку із тим фактом. що батько футболіста зараз перебуває в теробороні та захищає Україну.

    Зауважимо, що Анатолій Тимощук нині обіймає посаду тренера російського «Зеніту». Він не виступив проти російсько-української війни та не має намірів виїжджати з країни-агресорки.

    У березні його позбавили звання «Почесний громадянин Луцька».

    А раніше колишній менеджер футболіста Віталій Юрченко розповів, як Тимощук вихвалявся контактами у ФСБ Росії. За словами Юрченка, футболіст давно знайомий із російськими силовиками та допускав порушення правил дорожнього руху, користуючись своїм статусом.

    Нагадаємо, футболіст Андрій Ярмоленко розповів про скандальну розмову з Тимощуком.

    Він запитав, що Тимощук бачить ночами уві сні та чи добре йому спиться.

    Теги: росія спорт війна Сергій Палкін Анатолій Тимощук
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    Гендиректор «Шахтаря» прокоментував рішення Тимощука залишитися в Росії