Участь у суді над Януковичем Порошенко використає у майбутній президентській кампанії

Навіщо Порошенко взяв участь у суді над Януковичем

Президент України Петро Порошенко у середу, 21 лютого, виступив як свідок на процесі у справі Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Протягом години в режимі відеоконференції чинний глава держави намагався розповісти про події чотирирічної давнини. Але чи то формат відеоконференції виявився невдалим, чи то адвокати

Петро Порошенко

Навіщо Порошенко взяв участь у суді над Януковичем

Президент України Петро Порошенко у середу, 21 лютого, виступив як свідок на процесі у справі Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Протягом години в режимі відеоконференції чинний глава держави намагався розповісти про події чотирирічної давнини. Але чи то формат відеоконференції виявився невдалим, чи то адвокати Януковича були непідготовленими, чи сам свідок - переможного виступу, на який, очевидно, розраховував Порошенко, не вийшло.

Вирок на президентському стязі

Напередодні четвертої річниці трагічних подій на Євромайдані Петро Порошенко несподівано для всіх заявив, що буде свідчити на боці обвинувачення у судовому процесі у справі Віктора Януковича. Однак, попри анонсований виступ в залі суду, де слухається справа про держзраду Януковича, Порошенко раптом вирішив дати свідчення в режимі відеоконференції і в чітко обмежених часових рамках. Мовляв, президентський графік сильно завантажений. Що вчергове продемонструвало: для президента важливий був сам факт участі в процесі, ніж бажання повідомити суду щось важливе.

Що ж хотів розповісти суду Порошенко? Важко сказати. Питань, які ставили йому адвокати Януковича з приводу законності відсторонення їхнього підзахисного з посади президента, нинішній глава держави уникав. Логіка адвокатів, схоже, будувалася на тому, що саме дострокове припинення повноважень Януковича і стало причиною анексії Криму, а потім - і війни на сході України. У розповіді Петра Порошенка не було сенсацій. У лютому 2014 року він був лише рядовим депутатом Верховної ради. Він багато та емоційно розповідав про свою поїздку до Криму напередодні анексії півострова, але не більше того.

До честі Порошенка він - перший президент, який свідчив в суді за особистою ініціативою. В принципі він міг цього і не робити. Так, йому створили комфортні умови для надання свідчень - через відеозв'язок (до речі, так само, як і Віктору Федоровичу, тільки той перебував в Ростові, а не в Києві). Так, прокурори всіляко припиняли всі випади адвокатів обвинуваченого на його адресу. Але факт залишається фактом: Порошенко став учасником великого процесу над своїм попередником. І, звичайно ж, вирок Януковичу буде піднято ним на щит під час майбутньої передвиборної президентської кампанії. Принаймні Порошенко з чистим серцем зможе сказати: «Ми засудили Януковича».

Коли Янукович здійснив держзраду

На судовому процесі у справі Віктора Януковича, на жаль, розглядаються факти з досить вузького періоду часу - лютого-березня 2014 року. Саме дії екс-президента в той період, за даними обвинувачення, і стали причиною анексії Криму та війни на Донбасі. Головний доказ держзради Януковича - його письмове звернення до Володимира Путіна, в якому він закликав президента Росії ввести війська в Україну. Усі свідки з боку обвинувачення в суді говорили саме про цей документ і події напередодні його появи.

Однак державна зрада Януковича - це не тільки лист Путіну. Фундамент того, що сталося в лютому 2014 го, закладався чи не з перших днів президентства Віктора Януковича. Присутність представників російських спецслужб в Міноборони і СБУ. Пролонгація терміну перебування Чорноморського флоту в Криму. Здача Кремлю економіки. Ці та багато інших епізодів - частина тієї найбільшої державної зради Януковича. І участь у ній брали багато людей, які обіймали і продовжують обіймати високі державні посади, але до яких прокуратура чомусь не має претензій. Або поки не має?

Вирок Януковичу підіб'є підсумок останніх чотирьох років української держави. Головний винуватець трагедії, яку переживає Україна, вже відомий. Поки що він перебуває в Росії, але, можливо, коли-небудь сяде і в українську в'язницю. Хоча за великим рахунком судять не Януковича, а систему, яка дозволила йому узурпувати владу і здійснити державну зраду.

Ящик Пандори для Порошенка

Сьогодні навряд чи хтось сумнівається, що Янукович отримає заочний обвинувальний вирок у справі про його державну зраду. Без сумніву, це відкриє нову сторінку в українському судочинстві. Вперше буде засуджений колишній президент країни. Цей прецедент майбутня влада країни може використовувати щодо нинішнього її керівника. Чи думає про це зараз Порошенко? Навряд чи. Схоже, він упевнений, що ніколи не опиниться на місці Віктора Януковича.

Хоча відсутність «посадок» колишніх соратників Януковича, сепаратні переговори Порошенка з олігархом Дмитром Фірташем напередодні президентських виборів 2014 року, перманентні скандали навколо офшорів і зловживань представників нинішньої політичної еліти залишають багато запитань. Влада не поспішає давати на них відповіді. Але це не означає, що суспільство готове терпіти це вічно. І Янукович - тому підтвердження. Шкода тільки, що на його досвіді ніхто не захотів вчитися. А даремно.

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Джерело: Deutsche Welle

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