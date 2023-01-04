Головна Думки вголос Сергій Висоцький
search button user button menu button
Сергій Висоцький Народний депутат 8 скликання

Що може статися, якщо до Москви синхронно привезуть тисячі загиблих?

glavcom.ua
Росіяни мають звикати до великої кількості похоронів
фото з відкритих джерел

Розхитати російський тил – це важливий елемент нашої майбутньої перемоги!

Хвиля ремствувань, яка несеться Росією після новорічної макіївської утилізації відразу 600 мобілізованих з Самари демонструє, що попри тоталітарні тенденції, в умовах сучасних інформаційних технологій, кремлівський режим не здатен тотально контролювати інфопростір за межами телевізійних кнопок. Більше того, змушений через ці телевізійні кнопки формувати реакцію на кризову ситуацію.

Це підсилюється тим, що поза модерованими з єдиного центру ефірами ТБ, Кремль не має монополії на визначення порядку денного. Сучасні інформаційні мережеві інструменти використовуються конкуруючими power actors – політико-силовими кланами, для боротьби одне з одним та нав’язування інформаційного порядку денного суспільству, а отже і Кремлю, з метою схиляння владного центру до тих чи інших політичних рішень.

Знищення місця дислокації російських мобілізантів в Макіївці з їх масовим забарвлюванням варто вважати натурним експериментом з визначання механізмів російського кризового реагування та стійкості політичної вертикалі.

Зауважу, що Самара – провінційне місто-мільйонник. Це не Москва. Не Пітер. Але декількох сотень синхронних трупів, що статистично не є значущим числом навіть для цього міста, виявилося достатнім для того, щоби створити всеросійську кризу (так, тактичного, а не стратегічного значення), якою почали користатися групи впливу, вішаючи відповідність одна на одну, і на яку Кремль виявився змушеним реагувати хай непрямими методами, але централізовано.

Цей натурний експеримент є для нас дороговказом! Що може статися, якщо до Москви синхронно приїде тисяча цинків? Не знаю, але точно варто перевірити!

Знищення особового складу країни-агресора з-поміж мобілізованих, накопичених за географічним принципом в умовно тилових ППД, точно має стати одним з напрямів нашої діяльності. Розвідтовариство, так само як і ССО, які наділені відповідними повноваженнями, повинні приділити увагу цьому питанню та поставити в перелік завдань виявлення таких місць та «супроводження» до удару!

Супроводжувати такі операції також повинні наші сили та засоби ІПСО, задля максимального розчленування російського суспільства на окремі кластери (наших, самарських, кладуть, щоби москвичі жирували, як приклад)!

Розхитати російський тил, скориставшись та підсиливши усі наявні лінії класового, етнічного та інших розломів російського суспільства – це важливий елемент нашої майбутньої перемоги!

Читайте також: «Война дело молодых» або як Росія знищує свою молодь
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти війна втрати росіяни росія Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новорічну ніч ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Макіївці
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані
Сьогодні, 09:53
У РФ падає авторитет Путіна як військового лідера
Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW
Вчора, 06:30
Непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії
Британська розвідка: втрати окупантів у Макіївці свідчать про непрофесійність РФ
Сьогодні, 08:56

Сергій Висоцький

Що може статися, якщо до Москви синхронно привезуть тисячі загиблих?
Що може статися, якщо до Москви синхронно привезуть тисячі загиблих?
Чи варто критикувати владу за готовність до перемовин
Чи варто критикувати владу за готовність до перемовин
Тільки так: ТЕЦ у Харкові? Дві ТЕЦ в Росії. Дамба в Кривому Розі? Дві дамби там!
Тільки так: ТЕЦ у Харкові? Дві ТЕЦ в Росії. Дамба в Кривому Розі? Дві дамби там!
Українське зерно, голод і «план Б» Путіна
Українське зерно, голод і «план Б» Путіна
Відставка Бориса Джонсона. Українцям є чого повчитися
Відставка Бориса Джонсона. Українцям є чого повчитися
Ймовірність нападу білорусів на Україну. Нам не варто легковажити
Ймовірність нападу білорусів на Україну. Нам не варто легковажити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
84K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
31K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
16K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
14K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
13K
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту