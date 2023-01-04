Що може статися, якщо до Москви синхронно привезуть тисячі загиблих?

Розхитати російський тил – це важливий елемент нашої майбутньої перемоги!

Хвиля ремствувань, яка несеться Росією після новорічної макіївської утилізації відразу 600 мобілізованих з Самари демонструє, що попри тоталітарні тенденції, в умовах сучасних інформаційних технологій, кремлівський режим не здатен тотально контролювати інфопростір за межами телевізійних кнопок. Більше того, змушений через ці телевізійні кнопки формувати реакцію на кризову ситуацію.

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Це підсилюється тим, що поза модерованими з єдиного центру ефірами ТБ, Кремль не має монополії на визначення порядку денного. Сучасні інформаційні мережеві інструменти використовуються конкуруючими power actors – політико-силовими кланами, для боротьби одне з одним та нав’язування інформаційного порядку денного суспільству, а отже і Кремлю, з метою схиляння владного центру до тих чи інших політичних рішень.

Знищення місця дислокації російських мобілізантів в Макіївці з їх масовим забарвлюванням варто вважати натурним експериментом з визначання механізмів російського кризового реагування та стійкості політичної вертикалі.

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Зауважу, що Самара – провінційне місто-мільйонник. Це не Москва. Не Пітер. Але декількох сотень синхронних трупів, що статистично не є значущим числом навіть для цього міста, виявилося достатнім для того, щоби створити всеросійську кризу (так, тактичного, а не стратегічного значення), якою почали користатися групи впливу, вішаючи відповідність одна на одну, і на яку Кремль виявився змушеним реагувати хай непрямими методами, але централізовано.

Цей натурний експеримент є для нас дороговказом! Що може статися, якщо до Москви синхронно приїде тисяча цинків? Не знаю, але точно варто перевірити!

Знищення особового складу країни-агресора з-поміж мобілізованих, накопичених за географічним принципом в умовно тилових ППД, точно має стати одним з напрямів нашої діяльності. Розвідтовариство, так само як і ССО, які наділені відповідними повноваженнями, повинні приділити увагу цьому питанню та поставити в перелік завдань виявлення таких місць та «супроводження» до удару!

Супроводжувати такі операції також повинні наші сили та засоби ІПСО, задля максимального розчленування російського суспільства на окремі кластери (наших, самарських, кладуть, щоби москвичі жирували, як приклад)!

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Розхитати російський тил, скориставшись та підсиливши усі наявні лінії класового, етнічного та інших розломів російського суспільства – це важливий елемент нашої майбутньої перемоги!