Працівник ТЦК розказав, як переконує ухилянтів мобілізуватися

«Хотілося б, щоб була справедливість і щоб воювали всі»

В Україні по-різному ставляться до ТЦК, натомість вони виконують важливу роботу, забезпечуючи військо новою силою. Це не легка робота через те, що часто стаються сутички, де винуватий нібито працівник ТЦК. Проте так стається не завжди й військовим все ж вдається переконати мобілізовуватись. Про це говорить сержант, фронтовик, який наразі служить у ТЦК, Олександр Порожнюк у розмові із «Главкомом».

«Я проти того, щоб ловити людей, ламати і силою втягувати в бус, бо в них потім мотивації не буде. У них буде одне на думці – СЗЧ (самовільне залишення частини, – «Главком»). Ті, яких силоміць привезли, вони намагаються утекти. Надія на таких на передовій – нуль.

А втім, серед моїх близьких є хлопці, які саме так потрапили на фронт, правда, це було раніше, ще на початку 2024 року. Мого друга так «погрузили» у Львові, коли він поїхав туди до дівчини. І мій двоюрідний брат також через бус потрапив на передок», – говорить сержант.

На думку військового, проблема мобілізації має вирішуватися на рівні держави, а не ТЦК: «Є призовний вік, і всі чоловіки з 25 років до... нехай не до 60-ти, а до 50-ти, повинні воювати».

Сержант вважає, що необхідно, щоб воювали всі, щоб у ЗСУ були резерви, а також проводились ротації військових: «Бо якщо хлопці ховатимуться, то такими темпами ми можемо програти війну». Як приклад наводить свого знайомого, який хотів перечекати, а Олександр Порожнюк йому каже: «Поки ти ховаєшся, ці шакали завтра можуть дійти до твого дому, і що ти робитимеш? Будете тоді кричати: а де ж наші Збройні Сили України, де наші хлопці, чому нас не захищають».

«До ухилянтів зневаги не відчуваю», – говорить сержант. Він додає, що у кожного свій вибір, проте хотілося б, щоб була справедливість і щоб воювали всі.

Порожнюк каже, що коли війна закінчиться і з фронту почнуть вертатися військові, то вони не будуть цькувати тих, хто відсидівся: «Якщо ви почуєте, що хтось ходить галасує «Я танки гриз, як барбарис» і всяке таке, то знайте – той не воював». На його думку, ті, хто воювали, ніколи не будуть кричати про це по всіх кутках. Він говорить, що ті, хто воювали – найбільше мовчатимуть.

Нагадаємо, що «Главком» провів відверту розмову з 25-річним фронтовиком, який тепер служить у ТЦК, Олександром Порожнюком. Він говорить: «У спину летять прокльони». 25-річного сержанта Олександра Порожнюка, позивний Малий, керівництво ТЦК зазвичай відправляє «на повістки». Це не означає, що Малий палким словом запалює сумління ухилянтів, але принаймні вміло упереджує конфліктні ситуації.

Раніше командування Сухопутних військ повідомляло: половину штату ТЦК в країні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті. Про це «Главком» поінформували у Сухопутних військах, у підпорядкуванні яких перебувають ТЦК та СП.

До слова Юрій Ковалюк відкрито заявив, що відмовляє свого сина від служби у війську. «А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, вистачить. Сину 22 роки», – заявив Ковалюк.