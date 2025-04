У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України

Резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України

На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу відбудеться голосування за резолюцію про необхідність притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на члена постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенії Кравчук.

«Весняна сесія ПАРЄ офіційно розпочалася! Затвердили порядок тижня. Важлива резолюція буде прийнята в середу – за результатами дебатів за терміновою процедурою «Війна агресії Росії проти України: необхідність притягнення до відповідальності, уникнення безкарності» (Russian war of agression against Ukraine: the need for accountability, avoiding impunity)», – зазначила Кравчук.

За її словами, резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, міжнародного механізму компенсацій та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності.

«Агресор має знати, що за злочини доведеться відповідати – і політично, і юридично, і фінансово. Інакше повторення буде лише питанням часу», – підкреслила народний депутат.

Також, як зазначила Кравчук, під час сесії ПАРЄ відбудуться «численні двосторонні зустрічі і важливі дискусії, під час яких також говоритимемо про підтримку України, відповідальність агресора та зміцнення демократії в Європі».

