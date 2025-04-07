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У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України
Резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, міжнародного механізму компенсацій та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності
фото з відкритих джерел

Резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України

На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу відбудеться голосування за резолюцію про необхідність притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на члена постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенії Кравчук.

«Весняна сесія ПАРЄ офіційно розпочалася! Затвердили порядок тижня. Важлива резолюція буде прийнята в середу – за результатами дебатів за терміновою процедурою «Війна агресії Росії проти України: необхідність притягнення до відповідальності, уникнення безкарності» (Russian war of agression against Ukraine: the need for accountability, avoiding impunity)», – зазначила Кравчук.

За її словами, резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, міжнародного механізму компенсацій та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності.

«Агресор має знати, що за злочини доведеться відповідати – і політично, і юридично, і фінансово. Інакше повторення буде лише питанням часу», – підкреслила народний депутат.

Також, як зазначила Кравчук, під час сесії ПАРЄ відбудуться «численні двосторонні зустрічі і важливі дискусії, під час яких також говоритимемо про підтримку України, відповідальність агресора та зміцнення демократії в Європі».

Нагадаємо, Bloomberg підрахував, скільки європейських миротворців потребує Україна. Європейська коаліція охочих розглядає можливість створення проміжного контингенту чисельністю 25 тис. осіб, але і він може не стримати російський напад або бути стійким без суттєвої допомоги США. 
 

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Теги: ПАРЄ росія війна

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