Кількість загиблих людей після обстрілу Києва зросла до шести

Як повідомила ДСНС, під завалами складського приміщення знайшли ще одне тіло

У результаті масованого ракетного удару російських окупантів сьогодні, 29 грудня, по Києву кількість загиблих знову зросла. Як повідомила ДСНС, під завалами складського приміщення знайшли ще одне тіло. Так, як зазначила КМВА, кількість загиблих станом на 16:30 зросла до шести, постраждалих – 30.

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Зокрема, у зруйнованому цеху восьмеро осіб врятовано. Роботи тривають.

Станом на 15:00 у столиці в результаті атаки стало відомо про загибель чотирьох людей та 24 постраждалих.

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Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки на столицю вже стало троє людей.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.